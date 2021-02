Con Gentiletti en duda asoma una nueva zaga para el Newell's de Kudelka

Desde el momento que se confirmó la incorporación de Cabral, se especuló que su puesto sería el de primer marcador central, acompañando a Gentiletti. Hoy, si es que se confirma la baja de este último, el futbolista proveniente de Atlético Tucumán jugaría de segundo central. No tendría ningún inconveniente en hacerlo. Está acostumbrado al puesto, al punto que días atrás señaló que en la última etapa de su carrera, en el Decano, jugó más tiempo en esa posición.

“Me preguntó el técnico (Kudelka) si quería jugar de 6 o de 2. Le dije que no tengo problemas. En el último tiempo jugué más de 6 que de 2”, manifestó Cabral. En Atlético Tucumán venía entrenando sin problemas y continuó así desde la semana pasada, que fue cuando se sumó al plantel rojinegro. El defensor jugará sí o sí. Lo trajeron para eso. Y si Gentiletti no llega, lo reemplazará. No está dentro de los planes incluir al juvenil Zahir Mansilla, que aún no debutó en la primera.

Parece que después de esperar un tiempo desde que se incorporó para la Copa Diego Maradona, se le abrió la chance a Capasso de tener su estreno en Newell’s. Hasta acá tuvo que ver desde afuera al equipo, en el mejor de los casos desde el banco, con Manuel Guanini o Fabricio Fontanini, hoy marginados del equipo, jugando de primer marcador central. Ante la probable ausencia de

Gentiletti, y con Cabral para jugar de seis, crece la oportunidad de estar de dos en la formación.

El sábado en el Coloso, Capasso señaló el segundo gol de Newell’s en la victoria sobre Sarmiento. Fue con un cabezazo, anticipándose en el primer palo a su marcador y cruzando la pelota sobre la derecha luego de un tiro de esquina que envío Braian Rivero.

Hoy el único con trayectoria capaz de ocupar la posición de primer marcador central es Franco Escobar. Pero no ya. Aparte de que todavía no se confirmó oficialmente que es futbolista de Newell’s, algo casi anecdótico porque existe pleno acuerdo con el futbolista y Atlanta United, propietario del pase, deberá irse adaptando al plantel antes de volver a jugar. Necesita adquirir ritmo de juego tras no intervenir en un partido oficial desde noviembre.

Newell’s sigue gestionando por otro zaguero. Pero nada que altere lo que hoy es una posibilidad concreta, que la zaga del debut sea con Capasso y Cabral.

Atentos a Julián Fernández

Julián Fernández recién ayer fue dado de alta médica para entrenar con normalidad después de la distensión en el sóleo izquierdo que sufrió en enero pasado contra Vélez en el Coloso y no existe certeza si estará precisamente para enfrentar al equipo de Liniers. Los pocos días que restan para ese compromiso abren el interrogante. “Tras recibir el alta médica, Julián Fernández comenzó a entrenar con normalidad junto a sus compañeros tras recuperarse de una distensión en el sóleo”, comunicó ayer el club del Parque. El volante no jugó el sábado ante Sarmiento, único amistoso de la lepra en la pretemporada, y ahora tendrá que ponerse a punto para estar al mismo nivel del resto de sus compañeros. Si se considera que durante estas semanas no entrenó con normalidad y que restan escasos días para la primera fecha, es complicado que Frank Kudelka lo tenga a disposición. Pero igual existen expectativas de que pueda llegar. Cuando Fernández se lesionó en la Copa Diego Maradona, lo reemplazó Juan Sforza.

Pero en el amistoso ante Sarmiento, Kudelka ensayó con Pablo Pérez de volante central, siendo Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero los mediocampistas internos, a derecha e izquierda, y Mauro Formica el enganche. Fue un ensayo. Nada que permita aventurar que eso es lo que dispondrá el DT. En las próximas prácticas se develará si Fernández queda afuera y qué piensa Kudelka para armar el mediocampo. El plantel cumplió ayer un trabajo físico intenso, tareas tácticas y fútbol reducido en la primera práctica de la semana, en un solo turno, en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa.