"Le voy tomando la mano a un torneo muy difícil. La idea del cuerpo técnico es llevarme despacio en cada partido y sumar la mayor cantidad de minutos. Por suerte en lo físico no tengo problemas y con el correr de los cotejos me siento mejor", sostuvo César Delgado, quien en los últimos partidos de Central Córdoba ingresó en el complemento, siempre marcó la diferencia y dio un pase gol ante Dep. Merlo.

En el repunte de los charrúas en el torneo de la Primera C, el Chelito Delgado colaboró para que el equipo comandado por Ariel Cuffaro Russo se encuentre con 19 unidades en zona de Reducido y luchando por estar entre los 4 primeros para disputar la Copa Argentina 2018.

"Soy realista y muy autocrítico a la hora de referirme a mi presente futbolístico. Los dirigentes y el cuerpo técnico saben muy bien que venía de una inactividad de más de 12 meses y no estaba preparado para jugar los 90 minutos. Por eso el profe Vigna (Horacio) me dio un trabajo especial para encarar partidos tras partidos. El trabajo en la semana es fundamental y gracias a Dios mi cuerpo está respondiendo muy bien", señaló el ex delantero de Rosario Central, quien es una de las figura en el Matador.

El rendimiento del Chelito desde que llegó al charrúa fue de menor a mayor y anotó dos goles. Y en el último encuentro ante Deportivo Merlo colaboró para que los charrúas le ganaran al Charro por 3 a 0 y su público se fuera con una sonrisa del Gabino Sosa.

"El equipo va encontrando la regularidad y en los dos últimos encuentros contra Excursionistas (1-0) y Merlo (3-0) obtuvimos sendos triunfos que nos dejaron en una posición expectante en la tabla de posiciones de cara a los próximos encuentros. Todavía falta mucho y los resultados van a llegar", cerró el delantero charrúa.

Se perfila el mismo equipoCuando restan dos días para visitar a Deportivo Merlo en Ingeniero Maschwitz, el DT Cuffaro Russo dispondría por 4ª vez consecutiva del mismo equipo. El once sería con: Juan Ojeda; Gerardo Pérez, Damián Ledesma, Juan Casini y Cristian Sgotti; Lucas Lazo, Renzo Funes, Diego Migueles y Cristian Sánchez; Yassogna y Ferrari. Hoy entrenan a las 9.30 en el Gabino Sosa.