Colazo ahora firmaría el lunes

El polifuncional Nicolás Colazo llegó ayer a la ciudad y se realizó parte de la revisión médica. Luego se presentó en la sede de calle Mitre para analizar el contrato que lo ligaría al club por una temporada. Si bien la idea de todas las partes era cerrar anoche mismo la incorporación, desde la entidad canallas le informaron a Ovación que la rúbrica se postergó hasta el próximo lunes porque el profesional deberá complementar hoy los controles médicos correspondientes. Pese a la prórroga, los canallas confían en que el ex Boca terminará actuando con la casaca canalla porque así lo desea el entrenador Diego Cocca. Por otra parte, Gervasio Núñez fue ofrecido a la comisión, que ve con buenos ojos repatriar al mediocampista ofensivo. Sin embargo, quien no estaría en la actualidad conforme con sumarlo es el propio entrenador. Aunque se espera que la semana que viene haya una definición. También deberá ver qué pasará con Alfonso Parot, quien fue propuesto desde Arroyito a la Católica, que por ahora no puede repatriarlo.