Cocca: "La hora de la verdad es la competencia"

"Ahora viene la hora de la verdad, en la competencia. Uno sabe realmente cómo está cuando compite. Seguiremos con el mismo objetivo siempre de seguir mejorando constantemente". La frase breve, pero contundente de Diego Cocca no hace más que explicitar que la extensa y exigente pretemporada realizada deberá plasmar respuestas inmediatas dentro de la cancha, a partir del lunes por la noche, cuando Central visite a Atlético Tucumán en el estreno de la nueva Superliga, que además no será un torneo más debido a que la primera batalla será escapar lo antes posible de los puestos de abajo de la tabla del promedio.

"Hoy lo que tenemos que ser es un equipo serio, ordenado, que trabaje, corra, luche, meta y que después empiece a encontrar el funcionamiento para poder lastimar. Con el tiempo y si los resultados acompañan tendré tiempo para trabajar y armar un equipo competitivo", aseguró el entrenador.

El DT es optimista con la etapa de preparación que realizó el canalla en el largo receso. "Llegamos de la mejor manera con la predisposición de todas las partes. Directivos trayendo los refuerzos, los refuerzos adaptándose rápidamente y con jugadores los que estaban hemos mejorando muchísimo en lo físico. Hicimos un esfuerzo muy grande todos", expresó ayer al mediodía el conductor canalla en rueda de prensa en Arroyo Seco.

Claro que la mejor versión del equipo no se plasmará de la noche a la mañana. Y Diego Cocca además tiene la ventaja que ya dispone de una radiografía acertada del plantel con que cuenta y también de cómo se vive el fútbol en el pasional universo canalla. Es que haber dirigido al equipo en el semestre pasado fue una especie de adaptación para que ahora, en una temporada que arranca de cero, pueda desplegar todo su potencial estratégico al frente del primer equipo auriazul. "Hemos mejorado mucho desde lo físico, pero sabemos que falta rodaje y falta más trabajo", reconoció el DT de Arroyito.

En cuanto al partido del debut en el estreno del lunes ante el Decano, Cocca manifestó que "va a ser un partido durísimo y difícil, pero tenemos muchas ganas y queremos iniciar bien el torneo. No tenemos una idea de ir a esperarlos atrás, pero a veces Atlético te mete atrás. Tenemos que interpretar los momentos y poder resolverlos".

En referencia a la llegada de los refuerzos en este receso manifestó que "estamos convencidos de que hicimos un buen mercado de pases. En principio interesan los jugadores que quieran venir. El esfuerzo que hizo el club económicamente es muy grande y se trata de estar ordenados para cumplir esos esfuerzos económicos".

Al ser consultado sobre la llegada del delantero Sebastián Ribas, el DT contó que "Ribas vino bien desde lo físico, después tuvo una molestia, pero le falta más rodaje futbolístico. Quiero que tenga más tiempo de trabajo conmigo".

En cuanto al formato táctico que tendrá su equipo indicó que "no me cierro a un esquema, evalúo los jugadores y posiciones. Me gustan los futbolistas polifuncionales y por eso seguimos tanto a Lucas Gamba, ojalá que pueda venir (ver página 5)".

Por su parte, sobre el apellido puntual del volante ex Central Gervasio Núñez, Cocca admitió que "es uno de los nombres de todos los que vimos en la pretemporada, estamos evaluando, tenemos una semana más y todavía no lo hemos definido. Cuantos más jugadores tenga y más herramientas tenga para mí es mejor. A mí me gustan los jugadores polifuncionales, sé que Nicolás Colazo (se sumó ayer) se hizo de volante, lo pusieron de lateral y cumplió. Tengo la posibilidad de las dos variantes".

De esta manera, el DT canalla sabe que tiene un lindo desafío por delante. Poder encarrilar la campaña de un Central que en la última Superliga tuvo una floja actuación y que contó con dos entrenadores que lo antecedieron como fueron los casos de Edgardo Bauza y Paulo Ferrari. Quiere escribir su propia historia en Arroyito.

9 Partidos dirigió Cocca a Central y hasta el momento logró tres victorias, dos empates y cuatro derrotas en el semestre anterior.