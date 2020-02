Cocca admitió que ante el Rojo "el parado del equipo no fue el ideal"

El entrenador de Central Diego Cocca ensayó hoy una autocrítica tras la goleada del fin de semana pasado por 5 a 0 ante Independiente y admitió que quizás el planteo “no fue el ideal”. Si bien habló de “aprender de los errores” dijo que “lo importante es dar vuelta la página”. Ya en relación al partido ante Banfield del próximo sábado a las 19.40 adelantó que no llegará la habilitación para Joaquín Laso y que el titular será Cristian González.

"Hablamos con el grupo, decidimos dar vuelta la página, aprender de los errores y ponernos a trabajar para enfrentar lo que viene, tenemos muchos desafíos por delante", precisó de arranque en la conferencia de prensa en Arroyo Seco cuando se le pidió un análisis tras la goleada.

En ese sentido, y al ser consultado sobre cuáles fueron esos errores, hizo un mea culpa: “La responsabilidad va a ser mía. Seguramente el planteamiento no fue el ideal, el parado del equipo no fue el ideal, a los 3 minutos ya perdíamos 1 a 0, no salió nada bien. Después con el diario del lunes uno puede modificar, por eso nos pusimos a trabajar para que el sábado salga todo bien".

"Tras una derrota es cuando mejores conclusiones tenés que sacar, cuando más tenés que hablar y en ese sentido, la semana fue muy buena"

"Hay mucho por trabajar y eso es lo que más nos gusta hacer. Hay mucho para pensar en las cosas que tenemos que hacer para que el equipo funcione. Si el equipo funciona dentro de la cancha, tarde o temprano los resultados llegan, esperemos que vengan lo más rápido posible",, agregó.

"Fue una tarde que no salió nada, por eso en conjunto con el equipo dijimos: demos vuelta la página, pensemos en positivo de vuelta y trabajemos esta semana con todo para pensar que el sábado van a salir las cosas mejor", insistió.

Cocca reflexionó acerca de que "tras una derrota es cuando mejores conclusiones tenés que sacar, cuando más tenés que hablar y en ese sentido, la semana fue muy buena. Hemos hablado mucho, hemos sacado muchas conclusiones, hemos modificado y siento que los jugadores lo han entendido".

El técnico también se mostró conforme con los refuerzos. "Son jugadores interesantes todos los que han venido, estoy contento. Está en nosotros el trabajo de que se adapten lo más rápido posible y en hacer un Central competitivo, ese es el desafío y el objetivo, estamos en eso", señaló.

En ese marco se refirió a Joaquín Laso y admitió que no contará con el defensor. “Hoy debería saberse lo de Laso pero es muy difícil, estaría jugando Cristian González pero no es lo mismo”, expresó. Y agregó que “si llegaría la habilitación Laso jugaría de arranque, sabíamos que había este tema con los papeles, pero es un refuerzo importante y sería nuestro central titular”.

Sobre el rival analizó: “Banfield es un equipo que está muy bien ordenado, en su cancha se hace cada vez más duro. Viene de ganar, de arrancar bien, tienen la misma base, el mismo técnico, no tenemos que tener desacoples y fisuras para enfrentarlos”.