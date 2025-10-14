Charla sobre los clubes, bajo la mirada del profe Signorini, Mónica Santino y Jon Uriarte

"¿Por qué un club?" es el título del encuentro que se realizará el viernes 17 de octubre, a las 18, en la Facultad de Psicología de la UNR

Fernando Signorini fue el entrenador personal de Diego Maradona y participará de la charla.

"¿Por qué un club?" es el título de la charla que se realizará el viernes 17 de octubre, a las 18, en la Facultad de Psicología de la UNR , con la participación del preparador físico Fernando Signorini , la entrenadora Mónica Santino , referente del fútbol femenino y villero, y el técnico de vóley Jon Uriarte , exjugador de la selección argentina y medallista olímpico.

"¿Que produce un club en un barrio? ¿Qué enlaces a la vida facilita la pertenencia e identificación con la historia de un club ? ¿Cómo se inserta en la red de cuidados de nuestra comunidad?", son algunas de las preguntas que sirven de disparadores para este encuentro, organizado por La Masotta, espacio político de la Facultad de Psicología.

"Hoy enfrentamos un desfinanciamiento y abandono cruel del sistema de desarrollo deportivo argentino. Nuestra comunidad sufre el desmantelamiento de las políticas deportivas", se plantea desde la organización, para contextualizar la situación que atraviesa a los clubes, justamente el tema del encuentro.

Signorini es uno de los invitados para hablar sobre los clubes. Es profesor de educación física y preparador físico, función que cumplió en la selección nacional y en Central, acompañando a César Luis Menotti. Fue entrenador personal de Diego Armando Maradona.

También participará Mónica Santino. Es profesora de educación física, periodista deportiva, entrenadora de fútbol, integrante de "La nuestra fútbol feminista" de la Villa 31 y exvicepresidenta de la comunidad homosexual argentina.

image - 2025-10-14T204316.270 Mónica Santino es referente del fútbol femenino y villero.

El restante disertante es Uriarte, exjugador de vóley medallista olímpico en Seúl 1988, exentrenador de la selección argentina en el Mundial de Japón 2006 y de Australia en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Londres 2012.