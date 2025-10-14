Argentina no tuvo un rival a su medida y goleó 6 a 0 a Puerto Rico en Miami

Dos de los seis goles de la selección Argentina los hizo Lautaro Martínez, quien alcanzó a Hernán Crespo como el cuarto jugador con más goles en la historia.

Lionel Scaloni anfrontará otro partido como entrenador de la Selección Argentina.

Gonzalo Montiel anotó el segundo tanto para Argentina ante Puerto Rico.

Argentina venció 6 a 0 a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami en el segundo amistoso de esta ventana de la fecha Fifa. Los goles los hicieron Alexis Mac Allister (14' y 36'), Gonzalo Montiel (23'), Steven Echevarrías (64') en contra y Lautaro Martínez (79' y 83').

Es la primera vez que la albiceleste se encuentra con este equipo, que es el rival número 84 en la historia.

ST 39': Otro gol de Lautaro Martínez, el sexto para los de Scaloni

Lautaro Martínez vuelve a aparecer y marca el sexto gol para Argentina



Puerto Rico 0–6 Argentina

Puerto Rico 0–6 Argentina

ST 34': El quinto lo firmó Lautaro Martínez.

¡LLEGÓ EL QUINTO DE ARGENTINA!



A los 79', Lautaro Martínez puso el 5-0 ante #PuertoRico.

ST 30': Sexto cambio en el representativo nacional. Ingresa el arquero Facundo Cambeses en lugar de Emiliano Martínez.

ST 19': El equipo de Scaloni anota el cuarto gol. Lo hizo Steven Echeverrias en contra de su valla.

ARGENTINA 4-0 PUERTO RICO

ST 17': Scaloni mueve el banco de nuevo. Lautaro Martínez entra por Juan Manuel López y Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel.

ST 12': a la cancha Nicolás Paz en lugar de Simeoni.

ET: dos cambios en Argentina. Ingresa el ex Newell's Aníbal Moreno, que debuta en la selección en reemplazo de Lo Celso, mientras que Lautaro Rivero entró por Otamendi.

PT 36: Doblete de Alexis Mac Allister y Argentina que saca ventaja de tres goles

DOBLETE DE ALEXIS MAC ALLISTER PARA EL 3-0 DE ARGENTINA ANTE PUERTO RICO.



pic.twitter.com/qxwx3vMQ3C — dataref (@dataref_ar) October 15, 2025

PT 23' Gonzalo Montiel rubrica una gran jugada del equipo y anota el 2 a 0

¡GOLAZO! Gonzalo Montiel marca el segundo para Argentina tras una gran definición.



Puerto Rico 0–2 Argentina

Puerto Rico 0–2 Argentina

PT 14: Argentina se pone en ventaja por el gol de Alexis Mac Allister

¡GOLAZO! Alexis Mac Allister define tras una gran secuencia de pases y la volea de Nico González.



Puerto Rico 0–1 Argentina

Puerto Rico 0–1 Argentina

PT 7: Puerto Rico casi hace un gol antología

Antonetti interceptó un mal pase de Messi, le pegó desde 60 metros y el Dibu Martínez, que venía retrocediendo evitó el primero.

¡RESPONDIÓ EL DIBU!



A los 8', Antonetti sacó un tremendo remate detrás de la mitad de la cancha y el arquero tuvo una rápida respuesta para sostener el cero.

PT 2': Lo Celso tuvo la primera

Argentina tuvo la posesión en los primeros dos minutos del partido y a los 2' Lo Celso casi convierte el gol en la primera jugada colectiva.

Formación de Argentina

Formación de Puerto Rico