Argentina no tuvo un rival a su medida y goleó 6 a 0 a Puerto Rico en Miami

Argentina venció 6 a 0 a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami en el segundo amistoso de esta ventana de la fecha Fifa. Los goles los hicieron Alexis Mac Allister (14' y 36'), Gonzalo Montiel (23'), Steven Echevarrías (64') en contra y Lautaro Martínez (79' y 83').
Es la primera vez que la albiceleste se encuentra con este equipo, que es el rival número 84 en la historia.
ST 39': Otro gol de Lautaro Martínez, el sexto para los de Scaloni
ST 34': El quinto lo firmó Lautaro Martínez.
ST 30': Sexto cambio en el representativo nacional. Ingresa el arquero Facundo Cambeses en lugar de Emiliano Martínez.
ST 19': El equipo de Scaloni anota el cuarto gol. Lo hizo Steven Echeverrias en contra de su valla.
ST 17': Scaloni mueve el banco de nuevo. Lautaro Martínez entra por Juan Manuel López y Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel.
ST 12': a la cancha Nicolás Paz en lugar de Simeoni.
ET: dos cambios en Argentina. Ingresa el ex Newell's Aníbal Moreno, que debuta en la selección en reemplazo de Lo Celso, mientras que Lautaro Rivero entró por Otamendi.
PT 36: Doblete de Alexis Mac Allister y Argentina que saca ventaja de tres goles
PT 23' Gonzalo Montiel rubrica una gran jugada del equipo y anota el 2 a 0
PT 14: Argentina se pone en ventaja por el gol de Alexis Mac Allister
PT 7: Puerto Rico casi hace un gol antología
Antonetti interceptó un mal pase de Messi, le pegó desde 60 metros y el Dibu Martínez, que venía retrocediendo evitó el primero.
PT 2': Lo Celso tuvo la primera
Argentina tuvo la posesión en los primeros dos minutos del partido y a los 2' Lo Celso casi convierte el gol en la primera jugada colectiva.
Formación de Argentina
Formación de Puerto Rico