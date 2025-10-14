La Capital | Ovación | Argentina

Argentina no tuvo un rival a su medida y goleó 6 a 0 a Puerto Rico en Miami

Dos de los seis goles de la selección Argentina los hizo Lautaro Martínez, quien alcanzó a Hernán Crespo como el cuarto jugador con más goles en la historia.

14 de octubre 2025 · 23:06hs
Argentina muestra contundencia y sigue metiendo goles ante Puerto Rico.

Argentina muestra contundencia y sigue metiendo goles ante Puerto Rico.
Argentina domina claramente a Puerto Rico en Miami.

Argentina domina claramente a Puerto Rico en Miami.
Gonzalo Montiel anotó el segundo tanto para Argentina ante Puerto Rico.

Gonzalo Montiel anotó el segundo tanto para Argentina ante Puerto Rico.
Lionel Scaloni anfrontará otro partido como entrenador de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni anfrontará otro partido como entrenador de la Selección Argentina.

Argentina venció 6 a 0 a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami en el segundo amistoso de esta ventana de la fecha Fifa. Los goles los hicieron Alexis Mac Allister (14' y 36'), Gonzalo Montiel (23'), Steven Echevarrías (64') en contra y Lautaro Martínez (79' y 83').

Es la primera vez que la albiceleste se encuentra con este equipo, que es el rival número 84 en la historia.

Leer más: Argentina vs Puerto Rico: horario y TV del amistoso de la selección en Miami

ST 39': Otro gol de Lautaro Martínez, el sexto para los de Scaloni

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1978279662707994689&partner=&hide_thread=false

ST 34': El quinto lo firmó Lautaro Martínez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978278588345381111&partner=&hide_thread=false

ST 30': Sexto cambio en el representativo nacional. Ingresa el arquero Facundo Cambeses en lugar de Emiliano Martínez.

ST 19': El equipo de Scaloni anota el cuarto gol. Lo hizo Steven Echeverrias en contra de su valla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1978275092296532147&partner=&hide_thread=false

ST 17': Scaloni mueve el banco de nuevo. Lautaro Martínez entra por Juan Manuel López y Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel.

ST 12': a la cancha Nicolás Paz en lugar de Simeoni.

ET: dos cambios en Argentina. Ingresa el ex Newell's Aníbal Moreno, que debuta en la selección en reemplazo de Lo Celso, mientras que Lautaro Rivero entró por Otamendi.

PT 36: Doblete de Alexis Mac Allister y Argentina que saca ventaja de tres goles

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1978262264307232915&partner=&hide_thread=false

PT 23' Gonzalo Montiel rubrica una gran jugada del equipo y anota el 2 a 0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1978258893735092435&partner=&hide_thread=false

PT 14: Argentina se pone en ventaja por el gol de Alexis Mac Allister

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1978257119976554950&partner=&hide_thread=false

PT 7: Puerto Rico casi hace un gol antología

Antonetti interceptó un mal pase de Messi, le pegó desde 60 metros y el Dibu Martínez, que venía retrocediendo evitó el primero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978255872628281373&partner=&hide_thread=false

PT 2': Lo Celso tuvo la primera

Argentina tuvo la posesión en los primeros dos minutos del partido y a los 2' Lo Celso casi convierte el gol en la primera jugada colectiva.

Formación de Argentina

image

Formación de Puerto Rico

image

Noticias relacionadas
Lionel Messi volvió a marcar la diferencia para el Inter Miami. 

Messi brilló en el Inter Miami y sus compañeros de la Scaloneta celebraron sus goles a puro abrazo

Mateo Silvetti, el pibe surgido en Newells, anotó un golazo ante México.

Con un golazo del ex-Newell's Mateo Silvetti, Argentina se metió en la semifinal del Mundial sub-20

ChatGPT es el producto estrella de OpenAI, que llega para invertir en Argentina

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

ChatGPT es el producto estrella de OpenAI, que llega para invertir en Argentina

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Lo último

Argentina no tuvo un rival a su medida y goleó 6 a 0 a Puerto Rico en Miami

Argentina no tuvo un rival a su medida y goleó 6 a 0 a Puerto Rico en Miami

Todos los clasificados al Mundial: se sumaron seis selecciones que buscarán destronar a Argentina

Todos los clasificados al Mundial: se sumaron seis selecciones que buscarán destronar a Argentina

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Las intervenciones del municipio en las calles se incrementaron un 24%, en promedio, este año. Los pedidos de raciones de comida, entre los indicadores que más crecieron

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
Argentina no tuvo un rival a su medida y goleó 6 a 0 a Puerto Rico en Miami
Ovación

Argentina no tuvo un rival a su medida y goleó 6 a 0 a Puerto Rico en Miami

La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos
Política

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Economía

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Por Nachi Saieg

Salud

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Ovación
Todos los clasificados al Mundial: se sumaron seis selecciones que buscarán destronar a Argentina
Ovación

Todos los clasificados al Mundial: se sumaron seis selecciones que buscarán destronar a Argentina

Todos los clasificados al Mundial: se sumaron seis selecciones que buscarán destronar a Argentina

Todos los clasificados al Mundial: se sumaron seis selecciones que buscarán destronar a Argentina

Charla sobre los clubes, bajo la mirada del profe Signorini, Mónica Santino y Jon Uriarte

Charla sobre los clubes, bajo la mirada del profe Signorini, Mónica Santino y Jon Uriarte

Cómo le fue a Central la última vez que lo dirigió Echavarría, el árbitro ante Platense

Cómo le fue a Central la última vez que lo dirigió Echavarría, el árbitro ante Platense

Policiales
La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

La logística del crimen: dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

La Ciudad
Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: "Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas"

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000
Economía

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Las tres anclas en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas
Economía

Las "tres anclas" en Rosario: el equipo de Toto Caputo entre recorridas y charlas

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas
La Ciudad

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: "Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas"

Bariloche a la Carta: una vidriera a la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina regional

Por Martín Stoianovich

Turismo

Bariloche a la Carta: una vidriera a la Patagonia que impulsa a productores y a la cocina regional

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso
Información General

Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve
Información General

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz
Información General

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana
Información General

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos
INFORMACION GENERAL

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los caranchos
Economía

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los "caranchos"

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado
LA CIUDAD

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: Ni minifaldas ni musculosas
Información General

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: "Ni minifaldas ni musculosas"

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores
La Ciudad

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
Policiales

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario