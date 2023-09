Central y Newell's, un clásico de equipos bipolares

Si a las pruebas hay que remitirse, hay que decir que el favorito hoy es Central. Al revés se hubiera dicho si el local fuera Newell’s. Es que, lo dicho, el equipo de Russo funciona de una manera en el Gigante y otra muy distinta de visitante. No es para nada casual haber hilvanado una racha invicta en todo el año y eso constituye una fortaleza que puede ser decisiva. Pero esa brillante estadística no tapa que tampoco este plantel no es igual al que transitó la Liga Profesional con mucha más expectativa, que el momento no lo ayuda tampoco y que muestra escoraciones de una campaña en baja, con problemas que se le vienen presentando en cantidad.