La Capital | Tim Payne

El inesperado gesto de Tim Payne con la Argentina: celebró el 9 de Julio antes de viajar a Olimpia

El futbolista neozelandés participó del acto por el Día de la Independencia en la embajada argentina en Wellington y agradeció el cariño recibido

9 de julio 2026 · 14:31hs
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Tim Payne celebró el Día de la Independencia

Tim Payne celebró el Día de la Independencia

La historia de Tim Payne con la Argentina parece no terminar. El lateral neozelandés, que se convirtió en un fenómeno viral durante el Mundial 2026 gracias al apoyo masivo de los hinchas argentinos, volvió a sorprender con un gesto que reforzó ese vínculo: participó de la celebración por el Día de la Independencia en la embajada argentina en Wellington, antes de viajar a Paraguay para incorporarse a Olimpia.

El futbolista asistió al evento junto a su esposa, Michelle Peters, quien compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales y dedicó un emotivo mensaje a la comunidad argentina.

La invitación a la embajada argentina

La pareja fue invitada al acto organizado por la representación diplomática argentina en Nueva Zelanda para conmemorar el 9 de Julio.

Durante la celebración compartieron la jornada con integrantes de la comunidad argentina residente en Wellington, autoridades diplomáticas e invitados especiales.

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La presencia de Payne no pasó inadvertida, especialmente después de la inesperada popularidad que alcanzó durante la Copa del Mundo.

El mensaje de agradecimiento

Tras el encuentro, Michelle Peters publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el afecto que recibieron de los argentinos.

"Por siempre vamos a estar muy agradecidos con la comunidad argentina tan linda que nos adoptó como uno de ellos. Fue un gusto poder asistir a un evento tan especial en celebración de su día nacional", escribió.

En otra publicación también agradeció la invitación de la embajadora argentina en Nueva Zelanda.

"Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, María Belén. Fue un placer conocerte en una ocasión tan especial", expresó.

Del Mundial a un fenómeno viral

Payne se transformó en una figura inesperada durante el Mundial 2026, cuando un influencer argentino impulsó una campaña para convertir al defensor neozelandés en "el jugador del pueblo".

En apenas unos días, el futbolista pasó de tener unos pocos miles de seguidores a sumar cientos de miles de fanáticos argentinos, que comenzaron a acompañar cada una de sus publicaciones y convirtieron su nombre en tendencia en redes sociales.

>> Leer más: Consiguió más seguidores que Tim Payne y quiere eliminar a Argentina del Mundial: la historia de Vozinha

Desde entonces, tanto Payne como su esposa respondieron en varias oportunidades con mensajes de agradecimiento al cariño recibido desde Argentina.

Un nuevo desafío en Sudamérica

Luego de finalizar su participación en el Mundial, el defensor iniciará una nueva etapa en su carrera.

En los próximos días viajará junto a Michelle Peters a Paraguay, donde fue anunciado como nuevo jugador de Olimpia, uno de los clubes más importantes del fútbol sudamericano.

Antes de emprender ese nuevo desafío, eligió celebrar una fecha patria argentina, un gesto que volvió a fortalecer el inesperado vínculo que nació durante la Copa del Mundo y que, por ahora, parece seguir escribiendo nuevos capítulos.

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