En vivo: Central Córdoba y Argentino animan el clásico del ascenso rosarino en el Gabino Sosa

El Gabino Sosa atrapa la atención del domingo de fútbol de Rosario, con el clásico entre Central Córdoba y Argentino. Seguilo en vivo por La Capital.

Discusión en mitad de cancha entre jugadores de Central Córdoba y Argentino. Se juega el clásico en el Gabino Sosa.

El clásico en el Gabino Sosa se juega con pierna fuerte.

Central Córdoba juega por tratar de asegurar su presencia en el torneo Reducido por el segundo ascenso de la Primera A. Argentino para evitar el último puesto de su zona que lo haga jugar por la desafiliación. Todo, a 5 fechas del final en el Gabino Sosa . Seguilo en vivo por La Capital.

Los charrúas llegaron a este encuentro en la mejor forma del año, con un invicto de siete partidos, que iniciaron en triunfo ante Leones FC el día que estuvo Lionel Messi en la cancha, y los albos de cuatro sin ganar.

Cacho Sialle metió un cambio, con el experimentado Ney Domínguez por Stéfano Pizzio, mientras que Acoglanis confirmó los mismo once por tercera vez al hilo.

La previa del clásico rosarino

Desde muy temprano, barrio Tablada fue el epicentro del fútbol loca, con mucho colorido y fervor por el clásico entre Central Córdoba y Argentino.

A partir de las 13, los simpatizantes del Charrúa comenzaron a ingresar al mítico Gabino Sosa. Por su parte , la parcialidad de los salaitos llegó en caravana con 450 hinchas que se hicieron sentir con cánticos y mucho colorido.

Los dos planteles llegaron a las 13.30 hicieron reconocimiento del campo de juego y se fueron a los vestuarios para después volver y realizar el precalentamiento con los respectivos preparadores físicos.

Así formaron Central Córdoba y Argentino

11 LOS DE HOY



Estos son los titulares y suplentes para el partido que comienza en breves frente a Argentino pic.twitter.com/OH1nGbUVx2 — Central Córdoba (@centralcordoba) September 13, 2026