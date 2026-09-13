La Capital | Ovación | en vivo

En vivo: Central Córdoba y Argentino animan el clásico del ascenso rosarino en el Gabino Sosa

El Gabino Sosa atrapa la atención del domingo de fútbol de Rosario, con el clásico entre Central Córdoba y Argentino. Seguilo en vivo por La Capital.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

13 de septiembre 2026 · 15:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
El clásico en el Gabino Sosa se juega con pierna fuerte.

Celina Mutti Lovera

El clásico en el Gabino Sosa se juega con pierna fuerte.
Discusión en mitad de cancha entre jugadores de Central Córdoba y Argentino. Se juega el clásico en el Gabino Sosa.

Discusión en mitad de cancha entre jugadores de Central Córdoba y Argentino. Se juega el clásico en el Gabino Sosa.

Central Córdoba juega por tratar de asegurar su presencia en el torneo Reducido por el segundo ascenso de la Primera A. Argentino para evitar el último puesto de su zona que lo haga jugar por la desafiliación. Todo, a 5 fechas del final en el Gabino Sosa. Seguilo en vivo por La Capital.

Los charrúas llegaron a este encuentro en la mejor forma del año, con un invicto de siete partidos, que iniciaron en triunfo ante Leones FC el día que estuvo Lionel Messi en la cancha, y los albos de cuatro sin ganar.

Cacho Sialle metió un cambio, con el experimentado Ney Domínguez por Stéfano Pizzio, mientras que Acoglanis confirmó los mismo once por tercera vez al hilo.

Lo que pasó en el Gabino Sosa

El partido empezó a buen ritmo, con los dos equipos buscando.

La previa del clásico rosarino

Desde muy temprano, barrio Tablada fue el epicentro del fútbol loca, con mucho colorido y fervor por el clásico entre Central Córdoba y Argentino.

A partir de las 13, los simpatizantes del Charrúa comenzaron a ingresar al mítico Gabino Sosa. Por su parte , la parcialidad de los salaitos llegó en caravana con 450 hinchas que se hicieron sentir con cánticos y mucho colorido.

Los dos planteles llegaron a las 13.30 hicieron reconocimiento del campo de juego y se fueron a los vestuarios para después volver y realizar el precalentamiento con los respectivos preparadores físicos.

Así formaron Central Córdoba y Argentino

Noticias relacionadas
El estadio Salvador Bonilla, del Club Atlético Provincial, es uno de los escenarios más tradicionales del deporte rosarino. Se vienen los Juegos Suramericanos.

Calendario de los Juegos, cómo sacar entradas y cómo ver en vivo

Una muestra de lo que serán las competencias, con los espectadores de fondo. Rosario será sede de un evento muy esperado como los Juegos Suramericanos y el Centro Acuático Provincial es una realidad.

Llegan los Juegos Suramericanos 2026: calendario, cómo sacar entradas y cómo ver en vivo

La fiesta del clásico en el Gabino Sosa, con la hinchada local de Central Córdoba. Gran marco y también mucho público de Argentino.

Todo el color del Gabino Sosa, para el clásico rosarino entre Central Córdoba y Argentino

Jorge Almirón dio a conocer los once de Central que enfrentarán a Tigre en Victoria.

Central tiene equipo confirmado para jugar ante Tigre: Almirón mantiene los once

Ver comentarios

Las más leídas

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Lo último

Todo el color del Gabino Sosa, para el clásico rosarino entre Central Córdoba y Argentino

Todo el color del Gabino Sosa, para el clásico rosarino entre Central Córdoba y Argentino

Romina Imwinkelried consiguió la primera medalla argentina en los Juegos: Lo soñé mucho tiempo

Romina Imwinkelried consiguió la primera medalla argentina en los Juegos: "Lo soñé mucho tiempo"

En vivo: Central Córdoba y Argentino animan el clásico del ascenso rosarino en el Gabino Sosa

En vivo: Central Córdoba y Argentino animan el clásico del ascenso rosarino en el Gabino Sosa

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Desde tiembre, al menú escolar se destinará $1.502 por estudiante y la copa de leche $626. La actualización coincide con advertencias de las cooperadoras por un aumento en la cantidad de raciones solicitadas

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda
En vivo: Méndez cabeceó mal sin marca y se perdió la apertura
Ovación

En vivo: Méndez cabeceó mal sin marca y se perdió la apertura

Patrimonio: el monumento que parece abandonado y guarda más de un siglo de historias de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Patrimonio: el monumento que parece abandonado y guarda más de un siglo de historias de Rosario

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix
La Ciudad

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad
Economía

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Di María es uno de los mejores de nuestra liga, pero no le voy a poner marca personal

"Di María es uno de los mejores de nuestra liga, pero no le voy a poner marca personal"

Ovación
En vivo: Central Córdoba y Argentino animan el clásico del ascenso rosarino en el Gabino Sosa

Por Juan Iturrez
Ovación

En vivo: Central Córdoba y Argentino animan el clásico del ascenso rosarino en el Gabino Sosa

En vivo: Central Córdoba y Argentino animan el clásico del ascenso rosarino en el Gabino Sosa

En vivo: Central Córdoba y Argentino animan el clásico del ascenso rosarino en el Gabino Sosa

En vivo: Méndez cabeceó mal sin marca y se perdió la apertura

En vivo: Méndez cabeceó mal sin marca y se perdió la apertura

Central tiene equipo confirmado para jugar ante Tigre: Almirón mantiene los once

Central tiene equipo confirmado para jugar ante Tigre: Almirón mantiene los once

Policiales
El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

La Ciudad
El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix
La Ciudad

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro
Información General

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos
Policiales

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal
La Ciudad

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal

Pullaro, sobre los recursos de la industria: No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo
Política

Pullaro, sobre los recursos de la industria: "No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo"

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales
Salud

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales

Ander Etxeberria: El cooperativismo es más necesario que nunca en este mundo
Agro

Ander Etxeberria: "El cooperativismo es más necesario que nunca en este mundo"

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas
La Ciudad

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newells?
Ovación

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newell's?

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos
Información General

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario
Política

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer
Información General

Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer

Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a desaparecer durante 48 horas
Tecnología

Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a "desaparecer durante 48 horas"

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
Policiales

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas
El Mundo

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes
La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada
Policiales

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada