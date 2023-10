Ante el globo, Central se llevó oro en polvo con un golazo de Campaz

No fue fácil para Central hacerse de las riendas del partido, porque si bien la tenía un poco más que Huracán, le costó ejercer un dominio que se tradujera en situaciones. En eso mucho tuvo que ver la posición de O’Connor (otra vez encajonado sobre la derecha), además de la poca fluidez en el juego. Es que sólo algún que otro destello de Lovera era lo que hacía de Central un equipo con ambiciones. Encima, en el primer remate al arco Campaz pareció sentir una molestia y de allí en más midió sus movimientos. De todas formas, el canalla cargaba todo el juego por ese sector.

El doble cinco estaba bastante bien parado y por eso, más la liviandad del globo, el canalla no sufría demasiado, pero eso no le allanaba el camino como para ir con decisión y claridad. Lovera volvió a probar otra vez de lejos con un remate que se fue cerca del ángulo y no mucho más. Claro, hasta que llegó esa genialidad de Campaz por izquierda (41’), con el pase a O’Connor, la gran devolución hacia adelante del juvenil, y el toque sutil del colombiano, a tres dedos, para vencer la resistencia de Chaves. Un golpe en el momento justo, para ir al vestuario con el semblante más relajado.