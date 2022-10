Reunión clave en Rosario Central por la continuidad de Carlos Tevez

El presidente en ejercicio es optimista en torno a la continuidad del Apache. Al menos hasta mediados de noviembre. Aunque puertas hacia adentro del club se rumorea que en breve podría modificarse la fecha de las elecciones, que por el momento deberán desarrollarse el 18 de diciembre. Pero hay que agregar que desde los pasillos de los tribunales hay voces que exteriorizan por lo bajo que los comicios pasarían para febrero o marzo de 2023.

De ser así, entonces caerá de maduro que habrá Tevez por varios meses más. A eso habrá que sumarle que la dirigencia proyecta hacer a la brevedad los primeros sondeos en cuanto a futuros nombres para reforzar al plantel profesional. En ese sentido, en Arroyito ahora quieren marcar presencia sólida y precisa con respecto a la búsqueda, análisis y posible negociación cuando sea hora de encarar formalmente la transferencia.

Los dirigentes que quedaron en el club no desean repetir las fórmulas recientes en el área de la dirección deportiva a raíz de que la resultante arrojó un saldo poco y nada favorable desde lo deportivo y económico mientras Raúl Gordillo estuvo al frente de la cartera del fútbol.

Pese a que todavía no hay nada definido, lo concreto es que Tevez y Carloni tienen en claro que la institución está por encima de todos los nombres. Cada cual, con sus aciertos y virtudes, buscará dar lo mejor en pos de revertir la pobre campaña que hizo el canalla en esta Liga Profesional que domina Boca, cuando resta una fecha para que se baje el telón de la temporada.

Es por ese motivo que este miércoles mismo podría darse el encuentro formal entre el técnico y el directivo. Al menos esa es la idea que tienen los protagonistas. También es verdad que el cónclave podría postergarse para el jueves a raíz de diversos factores. Sin embargo, la intención está bien marcada. Carloni anhela que el Apache siga comandando el proyecto auriazul, que hasta la fecha no dio frutos pero al menos mostró a varios juveniles con posibilidades de crecer y revalorizarlos.

Otro dato nada menor es que la directiva pretende rearmar al plantel y retener a algunos futbolistas de la casa como Mateo Tanlongo, Facundo Buonanotte y Alejo Veliz. Con respecto al volante central hay que destacar que quedará con el pase en su poder el 31 de diciembre. Pero esta semana habrá una reunión con emisarios de la empresa inglesa que ahora lo representa (antes lo hacía su padre) para ver si pueden renovar el vínculo. Desde Central tienen una oferta en mano, restará que la otra parte acepte.

En cuanto a Buonanotte hay que destacar que Brighton sigue firme y planifica comprarle los derechos al canalla, quien quedará libre en junio del año que viene. Si bien la joyita auriazul tiene una cláusula de rescisión de dos millones de dólares, lo cierto es que desde el entorno del pichón de crack no quieren recurrir a esa instancia.

De hecho, ya expresaron públicamente que pretenden que la institución canalla perciba un monto considerable. Es por eso que, según constató este medio, ahora el cuadro inglés está dispuesto a mejorar la oferta y la forma de pago en relación a la formulada hace un mes para poder contratar de una vez al hábil volante ofensivo. También habría que definir, si es que lo venden en este mercado como marca la lógica, si lo ceden hasta mitad de año para que siga evolucionando desde lo futbolístico.

Además de estos casos hay otros por definir. Como los préstamos que caducarán a final de año. Y son varios los futbolistas involucrados. Tevez, de seguir como esperan en Arroyito, planificará un plantel hecho a su medida y con apellidos que puedan darle ese salto de calidad que necesita todo Central.

El cuadro de situación marca que Carlitos tiene intensiones de seguir. Pero antes deberá charlar a fondo con Carloni para determinar si realmente se quedará entrenando al grupo tras el partido contra Colón, que podría ser el sábado o lunes próximo en el Gigante, o bien dará por finalizada su etapa en el canalla.

Aunque, a juzgar por los presagios que hay en el club, sumado a que podrían dilatarse las elecciones, no será extraño que el Apache continúe al frente del grupo un par de semanas más, mientras Carloni sigue poniendo manos a la obra y proyectando incorporaciones que devuelvan a Central a los primeros planos del fútbol nacional como hace tiempo no sucede. No será una reunión más.