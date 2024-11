Central: qué dijo Broun sobre la apuesta de salir jugando y cómo se siente con esa idea

En el primer partido de Central con Ariel Holan como DT se vieron algunos cambios y uno de ellos fue la apuesta a salir jugando desde abajo, sin pelotazos, algo que involucra no sólo a los defensores, sino también al arquero. Por eso la palabra de Jorge Broun fue interesante de escuchar, sobre todo porque de un par de intervenciones suyas nacieron situaciones de gol para Estudiantes. El mismo lo reconoció, cuando mencionó que “en una le pegué mal y me terminó salvando Juancito Giménez” . Más allá de eso, Fatu advirtió que es una actitud del equipo que “me gusta” y en la que “me siento importante” .

“Es algo que por ahí no veníamos haciendo y vamos a seguir trabajando para tratar de achicar el margen de error. Todos cometemos errores y después de equivocarnos seguimos intentando”, declaró el arquero canalla, quien además dijo: “Sacando una en el primer tiempo en la que con zurda le pegué mal y me terminó salvando Juancito Giménez, me sentí cómodo. Hace 10 días que está Ariel con su idea y creo que en este primer partido se vieron algunas cosas interesantes”.

Holan.jpg Hola da indicaciones en medio del partido. Broun dijo sentirse cómodo con la idea del DT. Celina Mutti Lovera / La Capital

Y agregó: “Obvio que depende mucho de la técnica que tiene cada arquero, pero es algo que se trabaja y se puede mejorar, sobre todo en las posibilidades que te dan los compañeros en los pases. Seguiremos trabajando para intentar mejorar. Es verdad que antes no lo hacíamos, es más, en inferiores ni siquiera sacábamos de abajo, sino que lo hacían los centrales. Recién en Colón, con Darío Franco, intentábamos salir jugando, también con el Kily”.

Lo que pide Holan no lo afecta

De lo que sí está convencido Broun es que esta apuesta de Holan es algo que no lo puede afectar en lo más mínimo. Y no sólo eso, sino que señaló que “me gusta” porque “me siento importante, pero es cuestión de achicar el margen de error y de interpretar las jugadas para saber cuándo se puede jugar y no arriesgar para no pasar sobresaltos, pero insisto, sacando una, en la que le di mal de zurda, me sentí bien”.

Ya más en medio del contexto del partido en sí, Broun dijo que “por momentos se vio una buena idea de juego, que se pudo plasmar algo de lo que trabajamos en estos pocos días con la llegada de Ariel y su cuerpo técnico. De a poco iremos puliendo todo, pero satisfechos con lo que se hizo. No estamos contentos porque queríamos ganar, nuestra idea era lograr los tres puntos, pero quedamos conformes con la idea de juego.

Se refirió también al impacto que significó en el plantel el cambio de entrenador cuando advirtió: “En su momento nos sorprendió, pero es una decisión que tomó la comisión directiva. Desde la llegada de Holan todos arrancamos de cero y con posibilidades de jugar. El tiene su idea de juego y de a poco iremos mejorando, pero ya en este primer partido se vieron cosas muy buenas, como las salidas desde el fondo. Incluso en el gol se vio que con un pase hacia el compañero mejor ubicado todo es más fácil. Es cuestión de segur intentando e insisto, nos vamos a seguir equivocando, pero la idea es pulir cada vez más esta idea, porque es interesante y en lo personal me gusta.

En relación a los partidos que restan por jugarse, Fatu fue contundente respecto a sus deseos. “Son cuatro finales las que tenemos por delante y trataremos de sumar. Iremos a Santiago con la idea de sumar los tres puntos, pero sobre todo haciendo hincapié en las formas, para que el triunfo sea a través de algo lindo”.