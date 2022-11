Compás de espera. La actual dirigencia de Central no designará un DT y optó por esperar el resultado de las urnas.

La sorpresiva renuncia de Carlos Tevez dejó a la comunidad de Central tecleando. Desde la salida del Apache se tejieron varias hipótesis sobre quién podría ser su reemplazante. Lo concreto es que el plantel profesional seguirá moviéndose bajo las coordenadas de Germán Rivarola hasta nuevo aviso. Sin embargo, La Capital constató que la actual dirigencia, o lo que queda de ella, optó por no contactar ni contratar a ningún entrenador. El argumento se basa en que no sería productivo debido a los comicios presidenciales, que están pactados para el próximo domingo 18 de diciembre, siempre y cuando no surja un nuevo obstáculo que los posterguen nuevamente. La intención de la actual gestión es brindarle total libertad de elegir al sucesor de Carlitos a la flamante conducción que se imponga en las elecciones.