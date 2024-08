Central no pudo sacar la diferencia de local, pero dejó en claro que tiene con qué

Partido correcto de Central. Un 1-1 con Fortaleza que no inclina la balanza, pero que sí dejó en claro que la llave de octavos de Sudamericana está abierta.

Un partido correcto por parte de Central. Un empate (1-1) que no inclina la balanza en el terreno de las sensaciones, pero que sí dejó en claro que la llave está abierta y que deberá pelearla a capa y espada en Brasil ante un Fortaleza que también le dejó en claro que es un equipo serio. La inmediata reacción de los de Lequi frente al gol tempranero del conjunto brasileño fue de lo mejor que mostró un Central que siempre se animó y que buscó el resultado en todo momento. Y jugado ya el primer chico, las sensaciones que dejaron estos 90 minutos en el Gigante es que hay material y sustento para ir por el pasaje a cuartos de final, pero que deberá, cuanto menos, mantener este nivel. Claro, de local lo esencial es marcar la diferencia y el Canalla no lo hizo, pero se dejó en el bolsillo una ficha de cara a la ilusión.

Aun con un Campaz un poco más participativo Central ya no pudo generar algo más con claridad, pero era era el trámite que proponía el Canalla, el del riesgo y atención en paralelo, pero sobre todo el de la convicción

El haber soltado las riendas del trámite en ese inicio del complemento fue lo peor que se le vio a Central, que tuvo que soportar dos envíos de pelota detenida que lo hicieron sufrir. Y fue la convicción lo que lo hizo emparejar nuevamente el juego. Porque de ahí en más fue el Canalla el que más buscó, aunque sin la claridad necesaria.

Campaz se encendía de a ratos, pero Lovera ya no era el mismo (por eso el ingreso de Malcorra) y así Copetti quedaba aislado, luchando contra todos. No fueron demasiadas las chances del Canalla, apenas un centro de Campaz en el que Copetti se pasó de largo, un cabezazo débil de Mallo, una arremetida de Ibarra en el final. En medio de la lucha permanente Central intentó ponerle algo de juego, pero la más clara, en el final, la tuvo de contra, cuando Giaccone alargó para Campaz y el colombiano no pudo asistir a Módica. Todo después de haber sellado el control absoluto sobre el fútbol de Fortaleza.

Central falló con la premisa básica en series de este tipo, sin poder viajar a Brasil con un triunfo en el bolsillo, pero al menos expuso con claridad que está para pelearla. Ahora deberá ir a Brasil a demostrar esto mismo y algo más.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Sudamericana/status/1823835482653929512&partner=&hide_thread=false ¡Equipos confirmados! Así juegan @RosarioCentral y @FortalezaEC en la ida de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana.#LaGranConquista pic.twitter.com/rafYgjwJs5 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 14, 2024