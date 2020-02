Central necesita carácter y fútbol para no meterse en el fango

Más temprano que tarde en este 2020, Central se encuentra ante una prueba de aquellas. Pudo ser luego del regreso en el repleto Gigante ante Huracán, pero tuvo que ser en Avellaneda, en el tremendo cachetazo que le propinó Independiente. El 5-0 en contra obliga, pone sobre la lupa a un equipo que mostró flaquezas, que venía amigado con los buenos resultados y no tanto con progresos futbolísticos. Que debe entregar mejores señales para alejarse definitivamente de la zona fangosa.

Banfield no será una cita más, donde siempre los tres puntos están en cuestión y en terreno de necesidades, sea por el motivo que fuere. Hay un rival directo enfrente en la lucha de los promedios. Precisa carácter, determinación. Y mejores argumentos, por supuesto.

El plantel se debilitó en este mercado de pases, de eso no hay dudas. Se fueron jugadores importantes. No lo hizo su arquero además porque primó su determinación de quedarse y la del técnico, que una vez más amagó con hacer las valijas. Llegaron algunos sin demasiado peso específico como para que hoy sean considerados refuerzos. Deberán demostrarlo. Tuvieron escaso tiempo, es cierto pero la temporada no da lugar para esperas interminables. En el medio volvió Marcos Ruben, el 9 de la ilusión que hasta ahora comprobó que la pelota le puede llegar poco. Por eso la búsqueda de Diego Cocca en la semana para cambiar ese status quo. Sebastián Ribas gana el puesto de número dos en el ataque del equipo canalla. Claudio Riaño pasó del primero al tercero sin tener demasiadas explicaciones. Haber cedido la 9 hoy es más que un símbolo.

El problema del lateral derecho ganó preponderancia en el universo canalla a poco de rodar el año. Si el 4 pasa a ser cuestión de estado, hay preocupación en serio. Los huecos en la zaga central, la necesidad de desplazamientos internos, hicieron notar que también por el otro costado empezó a hacer agua. Todo puede solucionarse a partir de la habilitación de Joaquín Laso, junto a Ruben los que sí hoy tienen chapa para presentarse como refuerzos. Y, en sus casos, más que demostrarlo, deben siempre ratificarlo.

Cocca decidió en el medio ante Independiente que el orden de los factores no altera el producto, pero el trueque Rius-Zabala mostró que no es así, que en fútbol 2 más 2 puede no ser 4. La sensación es que ahí tampoco el técnico logra equilibrar presencia para el quite y prestancia para jugarla. Que el pibe Pereyra empiece a dejar de ser el pibe tal vez avisore una solución, porque volantes de creación no sobran en Arroyito.

Así las cosas, todas las imperfecciones juntas quedaron plasmadas en Avellaneda luego de zafar en el Gigante. Todo es tan irregular en esta Superliga que la taba puede darse vuelta enseguida. A priori la tiene difícil, es claro decirlo. Banfield viene de obtener una victoria de oro en Santa Fe, acaso lo más conveniente para ambos.

La clasificación a las copas aparece como una sortija tentadora, pero no es más que eso. Pretender atraparla debe ser en todo caso un bonus. Central sigue estando para otra cosa. Lo inmediato será recomponer luego de que estallara la granada. Cosechar lo que sea en el Florencio Sola valdrá para reconstruir rápido y espantar de igual modo las preocupaciones que tanto molestan. Por ahí estará puesto el esfuerzo de esta tarde-noche.