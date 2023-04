La inflación impactó en las plateas de Rosario Central

La dirigencia puso a la venta entradas para los no socios frente a Boca a casi el doble del precio que hace dos partidos. Por otra parte, "aún no hay pedido de Talleres" para recibir a canallas

Los hinchas que no son socios de Central tienen serios problemas para poder presenciar un partido en el Gigante. Cuentan con escasas chances en realidad. Como los socios pueden ingresar al sector de popular sin cargo mediante una gestión en la web del club, el resto está condicionado a comprar una entrada para el sector más caro. De hecho, el domingo será turno de recibir a Boca. Y la directiva fijó un valor de 10 mil pesos por una platea no socio. Otro dato que sorprendió en la masa fue que el boleto viene en franco incremento. Tal es así que subió a casi el doble de precio con respecto a dos partidos atrás jugando en el Gigante. En menos de un mes subió casi al ciento por ciento.

Quienes tengan deseos de dar el presente el domingo en el estadio mundialista y son no socios, deberán desembolsar 10 mil pesos por una platea , que es la única posibilidad que tiene el hincha que no puede afrontar una cuota mensual.

En esta oportunidad, la directiva canalla determinó subir el precio. No hubo un argumento institucional, aunque ya hubo quienes este miércoles hicieron el esfuerzo y adquirieron un tique para ver el desafío contra Boca. La movida seguirá hoy. En tanto, otro dato que no es menor es que hasta hace dos desafíos el precio para los no socios era de 5.500 pesos. Así lo marca el registro ante Gimnasia, que se jugó el 31 de marzo y ganó el canalla 3 a 1 en el estadio mundialista