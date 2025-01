Central: Gaspar Duarte hizo el primer gol del año y suma puntos para ser titular

Central no tuvo un buen 2024 a nivel futbolístico ya que no pudo conseguir ninguno de los objetivos que se propuso, a excepción de los dos triunfos en el clásico. No fue protagonista ni en la Copa de la Liga ni en la Liga Profesional, quedó eliminado temprano de Copa Argentina, no pasó la fase de grupos en Copa Libertadores y en Sudamericana solo llegó a los octavos de final.