Central espera que no sea pájaro de mal agüero

Lo de Central ya no sorprende. Muestra una versión prácticamente full en el Gigante y una esencialmente light cada vez que sale de Arroyito. La campaña en líneas generales es más que jugosa. Pero para cerrar la Liga Profesional deberá buscar pisar fuerte en campo ajeno en el tramo final del certamen. Este sábado tendrá una nueva oportunidad de quebrar la sequía de victorias oficiando de visitante. Desde marzo hace que no se pega la vuelta con los tres puntos debajo del brazo. Hoy le tocará estar parado en el Pedro Bidegain sabiendo que solo tres veces pudo dejar de rodillas a San Lorenzo ante su gente desde que se presenta en el Bajo Flores. También es verdad que el azulgrana bajó un cambio en el torneo doméstico y evidencia una merma colectiva que se disimula por haber clasificado a los playoff de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Será por eso que quizá el canalla se presentará con un sistema diferente a las reciente presentaciones. Miguel Russo potenciará la retaguardia a la hora de defender con cinco defensores. Y no dudará en atacar por las bandas y sumar soldados cuando el equipo camine a paso redoblado. La intención es una sola: cazar al cuervo, en duelo directo por las copas además.