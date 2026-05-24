Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes

El Millonario y el Pitara juegan por la corona del Apertura en en la capital cordobesa. El Chacho Coudet va por su primer éxito en River

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River y Belgrano juegan la final del Apertura en Córdoba.

River y Belgrano definen el título del Apertura en el Mario Kempes de Córdoba y juegan desde las 15.30. Para el Pirata sería la primera estrella de su historia en la máxima categoría y para el Millonario el primer título de la era de Eduardo Coudet.

¡LEO MORALES MARCÓ EL 1-1 DE BELGRANO A RIVER! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dqbSnI1Q5g

Desborde de Galván, definición de Colidio y 1-0 para el Millonario en Córdoba pic.twitter.com/MZAOceCiZe

Ricardo Zielinski alista en Belgrano a: Thiago Cardozo ; Agustín Falcón , Leonardo Morales , Alexis Maldonado , Adrián Sporle ; Santiago Longo , Adrián Sánchez , Emiliano Rigoni , Lucas Zelarayán , Juan Velázquez ; Lucas Passerini . DT: Ricardo Zielinski.

Una multitud copa el estadio Kempes de la capital cordobesa.

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Formación confirmada en River

El entrenador de River, Eduardo Coudet, dispuso a: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.