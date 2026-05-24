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Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes

El Millonario y el Pitara juegan por la corona del Apertura en en la capital cordobesa. El Chacho Coudet va por su primer éxito en River

24 de mayo 2026 · 15:48hs
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River y Belgrano juegan la final del Apertura en Córdoba.

Olé

River y Belgrano juegan la final del Apertura en Córdoba.

River y Belgrano definen el título del Apertura en el Mario Kempes de Córdoba y juegan desde las 15.30. Para el Pirata sería la primera estrella de su historia en la máxima categoría y para el Millonario el primer título de la era de Eduardo Coudet.

Las incidencias de la final

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26' gol de Belgrano: Leonardo Morales

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18' gol de River: Colidio.

Los equipos

Ricardo Zielinski alista en Belgrano a: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Sporle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Una multitud copa el estadio Kempes de la capital cordobesa.

Leer más: Las miradas del fútbol argentino apuntan a Córdoba: River y Belgrano van por el grito de campeón

Formación confirmada en River

El entrenador de River, Eduardo Coudet, dispuso a: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

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