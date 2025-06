Central: cómo está Agustín Módica de cara al arranque de la pretemporada

Central está a nada de comenzar con la preparación para el semestre que viene y en medio de un par de semanas del merecido descanso hay un jugador que no sólo no detuvo su marcha, sino que intensificó los trabajos. Se trata de Agustín Módica, el centrodelantero canalla que viene de recuperarse de una fea lesión en la rodilla derecha (rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo e interno) y que, desde este jueves, cuando el plantel vuelva a los entrenamientos, no debiera tener inconvenientes para arrancar a la par del grupo.