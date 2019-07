Caruzzo dijo que no piensa "pelear abajo sino en ser primero"

El defensor de Central, Matías Caruzzo, destacó que su objetivo hoy es "ganar, no pienso en pelear abajo, pienso en salir primero". No me puedo sentar a decir que nos puede ir mal, sino que pienso que podemos salir campeones y me focalizo primero en ganar el lunes y después en lo que viene".

"Mi objetivo hoy es ganar, no pienso en pelear abajo, pienso en salir primero. No me puedo sentar a decir que nos puede ir mal, sino que pienso que podemos salir campeones y me focalizo primero en ganar el lunes y después en lo que viene", destacó Caruzzo este mediodía.

"La pretemporada fue larga, pero a la vez buena y necesaria. Hemos entrenado muy bien, en cuanto a lo físico nos vino bien, más que nada por la idea que nos propone el cuerpo técnico. No hubo grandes lesiones, estamos bien y contentos", destacó el marcador en rueda de prensa hoy en Arroyo Seco.

Caruzzo destacó que "desde lo mental" se encuentra muy bien y "tranquilo y satisfecho con la pretemporada".

Embed AHORA | Caruzzo: "A mi no me desenfoca nada, mi objetivo es rendir. Me entrené de la mejor manera como tiene que ser. Estyo en un club, tengo que cumplir y mi obligación es rendir. Ojalá nos vaya bien colectivamente" — Rosario Central (@CARCoficial) 24 de julio de 2019

Sobre el arranque del torneo resaltó que "es lógico que el hincha esté ansioso porque hace mucho que no ve fútbol y quiere ver a su equipo. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad de haber hecho bien las cosas en la pretemporada".

>> Leer más: Lucas Gamba casi adentro del plantel del Central

El lunes el canalla arranca la Superliga visitando a Atlético Tucumán. Sobre el partido destacó: "Hay que hacer un partido inteligente por lo que creemos que va a proponer el rival. Tienen jugadores desequilibrantes de mitad de cancha para arriba. Tienen un buen equipo y trajeron jugadores importantes. La segunda pelota va a ser clave para nosotros".

Embed AHORA | Caruzzo: "El primer mes fue más físico que otra cosa y las últimas semanas entrenamos lo táctico y futbolístico. El resultado nos va a marcar si vamos por buen camino o no" — Rosario Central (@CARCoficial) 24 de julio de 2019

"Vamos a tratar de tener la mayor cantidad de tiempo posible la pelota y tenemos que ser inteligentes. El fútbol argentino es mucho más físico que técnico y los partidos se ganan con la cabeza. Hay que ser inteligentes y entender la situación en la que arrancamos", amplió el marcador.