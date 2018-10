Carrizo: "Por izquierda me sale todo más natural"

Para Federico Carrizo el partido ante Boca fue especial. Básicamente porque sobre el final desperdició dos oportunidades clarísimas que bien pudieron haberle dado la victoria al equipo canalla, pero sobre todo porque se trató del primer partido en la era Bauza en la que pudo jugar en el sector en el que más cómodo se siente. "Por izquierda me sale todo más natural", declaró el volante ofensivo sobre lo que fue, a su criterio, su labor en la Bombonera, aunque claro, por encima de su actuación puso por encima el funcionamiento del equipo.

La particularidad de que haya llegado al menos dos veces a posición de gol puede entenderse como resultado de un mejor funcionamiento colectivo, pero además como consecuencia de haberse movido en un lugar de la cancha específico. "Participé en muchas jugadas en la que me sentí cómodo y fui a buscar la pelota por esa comodidad. Por el otro lado no estaba muy adaptado aunque tenía igual la obligación de llegar, pero por izquierda me sale todo más natural. Espero seguir así pero aprovechando más las oportunidades que se me presentan", sintetizó el Pachi Carrizo.

"¿Contra Boca le demostraste al técnico que tu lugar en la cancha es por izquierda?", fue la consulta hacia el cordobés, quien destacó: "Intento demostrárselo en cada práctica. Este fue el primer partido que me tocó en ese puesto, pero trabajo para demostrar en cada entrenamiento y en cada partido que me toca jugar que en ese lugar puedo aportar un poco más. Después es él quien toma las decisiones".

"La idea era tratar de tener un buen partido. Obviamente que el resultado importa pero queríamos encontrarnos como equipo por lo hecho ante Unión. Era una linda oportunidad para volver a agarrar confianza y el equipo lo hizo de buena manera. Estuvimos ordenados y contamos con las chances para ganarlo. El punto fue valioso, pero terminamos contentos porque en el juego hicimos bien las cosas", sintetizó Carrizo sobre lo que fue el empate del pasado fin de semana.

Justamente en ese partido el equipo estrenó sistema de juego, con Lovera como mediapunta. El Pachi apuntó que "no hablamos demasiado de ese tema, pero adentro de la cancha me sentí cómodo con Maxi porque siempre tuve una opción de pase. Me parece que hicimos un buen partido".

Claro que las situaciones malogradas estuvieron en la charla. "No quise ver nada", disparó Carrizo, quien se sinceró: "Ya demasiado tuve ese día, que me costó dormir". Y agregó: "No me preocupa no poder convertir. Soy un jugador al que le gusta más asistir. Obviamente que hacer goles es lindo, pero por ahí me preocupa más no poder asistir a algún delantero, que son los que más sufren cuando no hacen goles. Pero nosotros como volantes tenemos la obligación de asistirlos".

Hasta aquí a Carrizo le tocó ser titular en el inicio del ciclo de Bauza, ser reemplazado casi siempre, salir del equipo y ahora volver. "Son momentos", lo resumió el cordobés, antes de apuntar que "el técnico es quien toma las decisiones. El creía que tenía que sacarme para que juegue Lioi y muchas veces ese cambio nos sirvió. Hoy me toca jugar en otra posición y, como todos, intento dejar todo en la cancha"

Más allá de la levantada, el equipo no puede ganar. ¿Qué le está faltando? "Meterla (risas). Si me queda otra tengo que tratar de convertir. Creo que con Boca se hizo un partido correcto en todas las líneas y si yo convertía por ahí lo ganábamos. Hacía varios partidos en los que no veníamos generando chances concretas y en esta ocasión lo hicimos, pero las fallamos".