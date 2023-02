Candia sufrió una lesión en la rodilla y no pudo seguir

El delantero de Central sintió un fuerte dolor el primer tiempo, pero tras el descanso no salió al campo de juego. En su lugar Russo mandó a la cancha a Campaz

Ya la derrota fue lo suficientemente dolorosa para Central, pero además de eso el canalla sufrió la mala noticia de la lesión de Jhonatan Candia, de quien no hubo parte médico y todavía no se si es algo para preocuparse, pero lo cierto es que el delantero no pudo salir a jugar el segundo tiempo. En su lugar ingresó el colombiano Jaminton Campaz.