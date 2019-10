Cambio de horario y quizás del equipo

Hubo cambio de horario para la visita de Newell's a Patronato el sábado 19 de octubre. No será a las 13.15 sino a las 17.45. La modificación de la hora puede estar acompañada por una variante en la formación rojinegra. No hay que descartar que Rodrigo Salinas deje el equipo y reaparezca de titular Alexis Rodríguez, manteniendo a Lucas Villarruel entre los once.

La novedad de ayer fue la reprogramación del horario del encuentro en Paraná. Debido a que se corrieron para un día antes (viernes 18 de octubre) los partidos de River (ante Arsenal) y Boca (frente a Racing), hubo alteraciones de toda clase. Newell's fue uno de los menos perjudicados, porque sólo se trasladó el horario, para las 17.45. A otros les fue peor, ya que le corrieron el encuentro para otro día, o se lo adelantaron de día.

Newell's había sido más perjudicado cuando le postergaron el enfrentamiento contra Independiente apenas cuatro días antes de jugar, debido a que al rojo le reprogramaron un partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Pero tampoco sirven de consuelo estas alteraciones constantes.

Más allá del cambio de horario, el plantel rojinegro entrenó ayer por la mañana en Bella Vista, antes de un fin de semana de descanso. Retomará el trabajo el lunes, con la mirada puesta en un rival que se encuentra en zona de descenso. No sería extraño que haya alguna variante en el equipo después del pálido empate de local con Banfield sin goles.

La mirada está puesta en Rodrigo Salinas. El delantero ingresó por primera vez de titular frente al taladro y no pesó. Alexis Rodríguez, que hasta ese partido era el extremo derecho, lo reemplazó en el segundo tiempo. Existe la chance de que Kudelka le vuelva a dar una oportunidad al mellizo desde el inicio, saque a Salinas y Albertengo vuelva a jugar de número nueve.

Villarruel, sustituto de Jerónimo Cacciabue, es probable que continúe en la formación titular, aunque su aporte fue nulo en la generación en el último partido. Si bien no está capacitado para cumplir tal rol, el entrenador lo prefirió por tener mayor roce en primera que algún juvenil con menor experiencia, tal el caso de Aníbal Moreno.

Por otro lado, la Superliga informó que Newell's y Gimnasia, programado para el 29 de octubre, será a las 19.10 y no a las 15.