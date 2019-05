Bragarnik, el primer "refuerzo" de Central

¿Quién es Christian Bragarnik? ¿Qué función realizará en Rosario Central en este mercado de pases? Dos preguntas enlazadas que unen al representante deportivo más importante de la actualidad del fútbol argentino con la entidad auriazul. Se lo conoce como el nuevo “dueño de la pelota”, porque representa en el país a más de 100 jugadores y a 15 técnicos. Por supuesto que el éxito hoy está de su lado. Por ejemplo, es el representante de Eduardo Coudet, que acaba de dar la vuelta olímpica con Racing y además es uno de los grandes hacedores intelectuales de la gran campaña que realizó Defensa y Justicia, logrando un histórico subcampeonato en la Superliga. Hoy Bragarnik vuelve a girar en la órbita canalla, ya que es el representante del entrenador Diego Cocca (había estado también con el Chacho en Arroyito) y su rol en este mercado de pases será el de “facilitador” para la llegada de las incorporaciones. Se reedita la unión entre el máximo empresario del fútbol argentino y el pasional club auriazul, que esta vez tendrá como primer objetivo recomponer el promedio cuanto antes.

Bragarnik (47 años) es un joven empresario que prácticamente tiene al fútbol argentino rendido a sus pies, debido a las relaciones, contactos, amistades y, en especial, por el amplio menú de técnicos y jugadores que representa. En época de mercado de pases, la pelota está bajo su suela y es una especie de talentoso número diez, que distribuye jugadores y técnicos en el complejo mapa del fútbol argentino. Hoy Central está entre sus prioridades, ya que Cocca es uno de sus DT predilectos y por ello los dirigentes de Arroyito están en permanente contacto para lo que es el armado del nuevo plantel.

Arrancó trabajando en un videoclub y allí empezó a editar videos de jugadores para representantes. Claro que entendía del juego porque fue futbolista amateur. Llegó a ser presidente de Querétaro de México. Tiene una gran relación con Daniel Angelici, presidente de Boca, y Claudio Tapia, mandamás de la AFA. No fuma ni toma alcohol. Es confeso hincha de Vélez. Fue el facilitador de la llegada de Maradona a Dorados de México. Estudió abogacía y luce un anillo dorado con la inscripción “no pasa nada”, que parafrasea al que usaba don Julio Grondona con el remanido “todo pasa”.

“Trabajo de lo que amo. Que es todo lo referente al fútbol y las tareas cercanas a los representantes, la gestión en clubes y armado de equipos. Mi profesión no va con una camiseta, sino que siempre quiero hacer bien mi trabajo y con buena fe. Estoy de moda. Si critican hasta a Messi, no me enojo si me critican a mí”, expresó Bragarnik en una nota que concedió en Radio Metro.

El hecho de no embelesarse con el color de la camiseta de los equipos con los que trabaja es real. Por ejemplo, en Independiente llevó a los últimos dos entrenadores que fueron campeones: Antonio Mohamed y Ariel Holan. Y lo mismo ocurrió con su archirrival, Racing, donde acercó a Diego Cocca y a Eduardo Coudet. “Si antes con Coudet en Central hubiese hecho las cosas mal, ahora no me hubieran llamado”, aclaró el representante.

En lo referido estrictamente al vínculo Central-Bragarnik, la cuestión está muy clara por el lado de Arroyito. En Central ya lo conocen porque trabajó con esta dirigencia en la anterior gestión del Chacho. La gran diferencia que tiene con otros representantes es que además de los jugadores que tiene en su amplia carpeta, también sirve de nexo con futbolistas que son representados por otros agentes. “Abre muchas puertas. Sirve de nexo. Tiende redes y facilita las charlas. Pero los contratos y las gestiones para definir cada refuerzo los realiza exclusivamente la dirigencia”, le aseguró ayer a este diario una fuente inobjetable de Arroyito.

La realidad es que Diego Cocca descansa en su represente para que ayude a contactar a los refuerzos que pretende. Y por ello la dirigencia canalla está en diálogo permanente con Bragarnik. Y también será una voz autorizada en este rubro el nuevo secretario técnico auriazul, que sería oficializado la semana que viene, y tiene muchas chances de ocupar el cargo el ex jugador canalla Raúl Gordillo.

En Central hay una lista larga de jugadores que interesan y serán consultados. Siempre el último filtro en la elección es el técnico y las negociaciones las cierra la dirigencia. Bragarnik no les puso ninguna condición.

Su principal objetivo como empresario es que a los entrenadores y jugadores de su escudería les vaya bien y por ello es un gran “facilitador” de las gestiones para contratar refuerzos, que por lo general suelen llegar a buen puerto por su gran pericia y profesionalismo.

El canalla necesita recursos para traer las caras nuevas. Hoy el club se está financiando de manera bancaria, con las cuotas que restan cobrar por la venta de jugadores y por el aporte determinante de los socios. Por ello en este receso será vital también desprenderse de algún jugador que permita el ingreso de divisas. Y en el futuro no se descarta incluir algún fondo de inversión para tener tasas de interés más bajas y una devolución a mediano plazo.

Hoy Bragarnik y su magnetismo giran en la órbita canalla. Central necesita reforzarse en cantidad y calidad. Cocca hasta se animó a decir que, más que pelear el promedio, pretende ilusionarse con luchar por el título, según le confió a este diario el DT canalla. Por ahora “el primer refuerzo” de Central se llama Bragarnik, que deberá abrirles la puerta a los lleguen a jugar para hacer un Central competitivo y ganador.

>> "Trabajo para ser el mejor en lo mío y me capacito para eso"

En una entrevista que en el pasado mes de marzo le concedió a Infobae, Christian Bragarnik fue consultado sobre si le gustaría ser “el dueño de la pelota”. Y en la respuesta, el empresario arremetió: “¿Qué sería ser el dueño de la pelota? No entiendo qué es eso. Trabajo para ser el mejor en lo mío, ¿ser el dueño? No podría. En mi caso apunto en mi trabajo a ser el mejor pero no por competir con un tercero sino porque trabajo y me capacito para ser el mejor. Me siento conforme con lo hecho”, dijo.

>> Una relación con historia

La relación Central-Bragarnik no es de ahora. O mejor dicho el acercamiento que se produjo en esta ocasión no es el primero. Es que hace poco más de cinco años, la gestión encabezada por Raúl Broglia logró un acercamiento con el empresario futbolístico. El hecho puntual que los juntó fue la llegada de Eduardo Coudet al canalla. Es que el Chacho llegó bajo la representación ya de Christian Bragarnik y de esa forma el agente mantuvo una relación directa con la dirigencia canalla. No obstante, la injerencia que podría tener ahora Bragarnik en Central pinta para ser mayor a la de aquellos años. Con el Chacho como DT llegaron muchísimos refuerzos a Arroyito pero no todos fueron de Bragarnik. Sí hubo casos muy puntuales, como los de José Luis Fernández, Washington Camacho y Fabián Bordagaray, más allá de que algunos otros llegaron porque el empresario futbolístico colaboró. Y su aporte no sólo se redujo a cuestiones relacionadas con la llegada de refuerzos. Para determinadas circunstancias fue una voz de consulta. Con la partida del Chacho el contacto ya no fue el mismo, pero la relación nunca perdió la cordialidad. Por ese entonces Central ya había confirmado la figura del mánager, función ejercida por Mauro Cetto. El Colo trabajó con Paolo Montero, Leo Fernández y Edgardo Bauza, ninguno de los tres representados por Bragarnik. Ahora, con un técnico como Cocca, representado por Bragarnik, era de esperar que la relación se reactive y es lo que sucederá. El agente futbolístico está en permanente contacto con los dirigentes canallas y si bien es difícil establecer el número exacto es un hecho que varios jugadores representados por él serán futuros refuerzos y harán pie en Arroyito.