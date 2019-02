Bíttolo se recupera y podrá jugar

Si bien hoy está en duda, la presencia de Mariano Bíttolo en el lateral izquierdo no debería correr riesgo teniendo en cuenta que el partido ante los sanjuaninos será recién el lunes. Lo llevan despacio porque no está en condiciones de reemplazarlo Leonel Ferroni porque se recupera de un esguince en el tobillo izquierdo que sufrió en la previa del clásico. En la lista del plantel atrás aparece el pibe Juan Pablo Freytes, quien ingresó en el partido frente a San Lorenzo para el segundo tiempo y cumplió, más allá de que no es su puesto original.

Bíttolo ayer entrenó normal y si responde de la misma manera hoy ya no quedarán dudas de que completará la defensa titular junto a Nadalín, Callegari y Fontanini. Igual, Freytes estará ahí a la espera de otra chance en el banco de suplentes, el que ocupó en el clásico y con San Lorenzo, con Bidoglio como DT.

En el Coloso

La reserva rojinegra que dirige Aldo Duscher volverá a jugar en el estadio, si el clima lo permite, como preliminar del partido ante los sanjuaninos: el lunes a las 18.