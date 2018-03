Bermúdez: "Quiero un club ordenado y que tenga 80 mil socios"

Le quedan dos años de mandato, ¿qué tiene que pasar para que usted diga: "me puedo morir tranquilo porque cumplí con lo que había prometido como presidente de Newell's"?

Que Newell's sea un club ordenado y estabilizado como Lanús. Con la primera promocionando a los pibes de la cantera, con los ídolos que vuelvan al club y obviamente, como Newell's es un club inmenso, necesitamos que la gente se haga socia. Tenemos que tener 80 mil socios que paguen la cuota y con ese dinero afrontar las obligaciones. Lo vamos a lograr. Los dos ejes en los que debemos apoyarnos de ahora en más son la gestión general y sostener el proyecto de las divisiones inferiores. Ahí está el futuro. En este mercado no vamos a vender por necesidad como nos pasó hasta ahora. Muchos dicen por qué vendimos a Valenzuela, Escobar, Unsain y otros. Cuando vos no tenés para comer, vendés hasta la bicicleta y a nosotros no nos quedaba otra. Pero ahora el club está en una situación diferente y vamos a reforzarnos de acuerdo con lo que nos pida De Felippe.