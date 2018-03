Verdad, consecuencia. Ni bien concluyó la asamblea que el miércoles rechazó la memoria y balance, lo primero que quedó claro en el mundo Newell's fue que este rechazo mayoritario de los socios fue un golpe directo a la gobernabilidad de Eduardo Bermúdez. Que el presidente quedó con el crédito muy acotado para seguir ejerciendo el control del club. Y el cimbronazo no tardó en llegar. Ayer el mandamás rojinegro le confió a Ovación que es casi un hecho que el martes deje su cargo de manera indeclinable. Es inminente la renuncia de quien se impuso en las elecciones de junio de 2016.

"Me voy a reunir el martes con el juez (Fabián Bellizia), voy a charlar con él, para contarle la situación del club, cómo lo encontré y cómo está en este momento. Y le diré que me siento defraudado con la oposición, que tuvo una postura salvaje. Entonces evalúo mi posible renuncia. Y le voy a agradecer al juez todo el apoyo que tuve de su parte. Y le diré cómo encontré al club económica y deportivamente y cómo está hoy", le confió Bermúdez ayer a este diario, dando toda la sensación de que la renuncia es inminente, pero que aún no la da por "cerrada".

Si bien el balance que fue rechazado tenía serios cuestionamientos e hipotéticas desprolijidades, el "no" mayoritario de los socios leprosos estuvo focalizado en la administración que está llevando adelante la gestión que encabeza Bermúdez. Y el presidente tomó nota de esta situación y por eso, salvo algún cambio drástico de opinión en las últimas horas, todo se encamina a que dará un paso al costado.

Si como se presume se consuma su renuncia, luego Bermúdez tendría previsto dar una rueda de prensa. "Es el momento de que Rafael Bielsa y el Pájaro Giraudo se hagan cargo del club y vengan a colaborar y de mí no encontrarán ningún palo en la rueda", expresó Bermúdez, en referencia a que estos dos referentes de la oposición tuvieron en la asamblea las posturas más duras hacia su gestión.

¿Qué te motiva a meditar seriamente tu renuncia?

Tengo familia y me reuní con ellos. Voy a tomar una determinación. Me dolió mucho la oposición salvaje.

¿Tenés muchos cuestionamientos de los socios, qué tenés para contestarles?

A nivel de institución la economía está equilibrada, con los sueldos de los jugadores y empleados al día, resolvimos el problema de la Fifa, en la AFA estamos al día, pagamos 15 millones de pesos de la cuota de López en marzo, es decir que hoy el club está equilibrado y deportivamente estamos bien en el promedio y cuando lo agarramos estábamos peleando el descenso.

¿Qué balance hacés de lo que va de tu gestión?

Nosotros dejamos a Diego Osella y sacamos 49 puntos, con una gran campaña que nos permitió entrar a la Sudamericana. Después tuvimos que tomar la dura decisión de reducir el costo del plantel. Hoy podemos pagar porque estamos equilibrados. Se capitalizó el plantel poniendo a los juveniles. Es lógico que perdimos en la parte deportiva, pero ahora hay chicos para vender. Es más, la idea mía en el próximo torneo era traer tres o cuatro refuerzos vendiendo a un jugador. El club ya está estabilizado.

¿En caso de que lo definas, será renuncia o licencia?

No voy a pedir licencia, si tengo que dar un paso al costado es para renunciar. Si tomo una decisión voy a renunciar. Mi intención es que vengan Bielsa y el Pájaro Giraudo y tomen la posta para ofrecerle soluciones al club.

Sos consciente de que la salida de Maxi Rodríguez y Nacho Scocco te condicionó muchísimo en el crédito con los hinchas.

Repito, sin plata armamos un equipo que sacó 49 puntos y como dijimos los tres refuerzos estaban en el club: Maxi, el Gato y Nacho. Después tuvimos que arreglar la parte institucional y económica. La idea es proyectar a los chicos para capitalizar al club. Y claro que corríamos el riesgo deportivo. Fue una decisión durísima reducir el plantel y eso me dolió mucho. Pero pudimos pagar deudas que venían de arrastre. Y en el nuevo reglamento de la Superliga hay que estar en orden en lo económico. Ahora trajimos a un técnico muy trabajador como De Felippe. Creo que por un balance hicieron una campaña de elecciones.

Así, Bermúdez se prestó a dialogar ayer unos minutos con Ovación, en lo que desde que asumió es el fin de semana más complejo que está atravesando en los últimos tiempos. Junto a su familia está terminado de meditar la postura que tomará la semana siguiente, cuando todo indica presentará la renuncia indeclinable a la presidencia. Por lo pronto hoy juega Newell's ante Tigre en el Coloso con la necesidad de ganar en la cancha.