Belloso: "Me preocupa y me ocupa que todo salga como fue planificado"

A cuatro días del partido con River ver el Gigante de Arroyito causa una sensación rara, que impacta, porque si bien habían trascendido algunas imágenes, personalmente es distinto. Ese césped verde y reluciente de hace unos pocos días ya no existe y lo que hay es mucha maquinaria y un gran número de obreros . A metros de esa obra que se está llevando a cabo, con las máquinas y los camiones yendo de aquí para allá, la dirigencia de Central, representada por el presidente Gonzalo Belloso y dos de sus vicepresidentes (C arolina Cristinziano y Adrián Maglia ), brindó una conferencia de prensa en la que se entregaron los detalles de la remodelación que se está realizando. “Hoy me preocupa y me ocupa que todo salga tal como fue planificado” , fue una de las tantas frases que Belloso tiró en el mano a mano con Ovación , luego de la exposición de la que fueron parte también el arquitecto Diego Decunto y el ingeniero agrónomo Leopoldo De Tomasi , que aportaron especificaciones un poco más finas de las áreas que los incluye.

“Desde que tomé la decisión de venir al club tuve muy en claro que hay cosas que tengo que hacer y que ni siquiera son de disfrute. Central tenía que remodelar la cancha y me tocó a mí. Sabía que durante mi gestión lo iba a poder cumplir porque me gusta que las cosas crezcan y en Conmebol hice crecer muchas. Obviamente que me pone muy feliz, pero más feliz me pone por la gente de Central, porque pueda disfrutar que el club crece todos los días un poquito. El día de mañana, cuando lo vea más de lejos me generará algo más. Hoy estoy preocupado y ocupado de que todo salga tal como fue planificado”, expresó Belloso.