Bauza: "Repito porque hicimos un buen partido"

"Va a ser el mismo equipo que empezó contra Banfield", fue la primera frase de Bauza ayer en conferencia. Y ante eso, la consulta de qué es lo que lo llevó a apostar por los mismos once, más allá de que las razones parecen claras. "Lo repito porque hicimos un buen partido, inteligente", destacó el Patón, quien consideró que lo que se viene ante Talleres es "difícil". Consideró que es un "rival diferente al que jugamos, pero va a ser difícil porque es un equipo rápido, que ataca con mucha gente. En el mismo equipo creo que encontré las mejores variantes".

El dato ya se explicó desde estas páginas, pero vale la pena resaltar que desde 2015 (del triunfo por 1 a 0 ante Newell's al empate 1-1 con Sarmiento) con Coudet como técnico que en Central un técnico no podía repetir equipo por el torneo local. Y el Patón lo puede hacer ya en sus primeros encuentros como técnico auriazul.

"Es difícil comparar este rival con otros partidos que jugamos. Banfield es un equipo que espera, que juega de contra, pero Talleres es rápido, pasa de defensa a ataque de manera rápida y lo hace con mucha gente de local. Además, con este técnico (Juan Pablo Vojvoda) han puesto la mirada mucho más en el arco contrario. Vamos a tener que trabajar para poder controlar eso y si podemos sacarlo a Talleres de ese ritmo nosotros también tenemos los argumentos para poder lastimarlo", sentenció.

Y amén de la chance de repetir equipo, el Patón siente "tranquilidad" porque considera que "está bien". Por eso sostuvo que ante Banfield "nuestro arquero tuvo muy pocas intervenciones porque el equipo hizo un buen trabajo defensivo". De todas formas, fue claro cuando sostuvo que "esto recién empieza" y que "cada rival será diferente. Va a ser una buena prueba para ver cómo estamos y si podemos controlar al rival como lo hicimos en el primer cotejo".

Empero, hay una mirada del técnico que va más allá del aspecto defensivo. Y tiene que ver con el crecimiento que la labor de abastecer a los delanteros resulte más sencilla. "Los dos atacantes hicieron un buen partido, pero no les llegaron muchas pelotas por abajo. Lo que estamos tratando de manejar es eso, si el balón les puede llegar cerca del área porque sabemos los problemas que le pueden causar al rival. Tenemos jugadores verticales que pueden desbordar, pero tendremos que utilizarlos más".

"El orden es el punto de partida para todo", destacó el Patón, quien respondió con un "no" contundente ante la consulta sobre si el once podía cambiar la fisonomía en condición de visitante. "Un equipo que no tiene orden no puede lograr nada y eso va a ser uno de los aspectos fundamentales. Vamos a empezar el encuentro con dos líneas de cuatro, pero después veremos cómo terminamos. De eso dependerá cómo se desarrolle el juego y el resultado. Desde lo táctico vamos a jugar igual que en los últimos cotejos porque el equipo ya está acostumbrado a jugar así", dijo.