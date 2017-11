Bartomioli, el nuevo goleador

El artillero. Nazareno Bartomioli tuvo la confianza del DT y convirtió 4 tantos en dos cotejos.

Angel Amaya

Nazareno Bartomioli llegó con perfil bajo y hoy es el goleador de Argentino. Su rendimiento y sus goles cotizan en alza y en diálogo con Ovación confió que "por suerte el panorama en lo personal cambió y estoy contento. Los buenos resultados del equipo en los últimos partidos nos dieron la tranquilidad para encarar de la mejor manera lo que queda del certamen. El objetivo principal del plantel es pelear los dos ascensos que otorga la divisional. Falta mucho todavía".

Bartomioli en los últimos dos partidos convirtió 4 tantos (dos ante Puerto Nuevo y dos con Muñiz), con lo que demostró su categoría tras jugar dos años y medio en Rosario Central, donde siempre fue titular en la primera local y jugó un partido en la reserva que dirigía Hugo Galloni.

"Todas las divisiones inferiores las realicé en el club Unión Casildense y en el 2014 fui a probar suerte en Huracán. En esa temporada jugué en la 5ª división. En el 2015 me acerqué a Central y en la única prueba, Leo Fernández me dio el okey para quedarme. Fue una etapa muy linda. Integré los planteles de 4ª de AFA, primera local y en el 2016 jugué ante Quilmes aquel partido de reserva", señaló el ex canalla.

La carrera en Central quedó trunca en mayo. Los dirigentes le comunicaron que no le iban a hacer contrato y tuvo que buscar un nuevo horizonte. "Después de saber que Central no me tenía en sus planes decidí probar suerte en Argentino, sabiendo de antemano que el técnico Marcelo Vaquero necesitaba delanteros. En el primer día de prueba el DT me dio el aprobado. Mi debut fue ante Real Pilar, que perdimos 3 a 1. Y aunque fue un resultado mentiroso porque no merecimos perder, para mí fue auspicioso. El plantel me hizo sentir muy bien", dijo el casildense.

Bartomioli comenzó a mostrar su poder goleador y todo Argentino lo está disfrutando a la par que se ilusiona con "colaborar en todo para que el salaíto pueda saltar de categoría".

