Cuando la mano venía complicada y a nadie se la caía una idea, llegó la perfecta triangulación entre May, Baclini y la definición espléndida de Echegaray, así Argentino pudo lograr una importante victoria que lo sigue teniendo como único escolta de Argentino de Merlo, líder del torneo de Primera D.

"Por suerte el Toto Baclini me puso un pase bárbaro que me dejó solo ante el defensor de Puerto, en ese momento me lo saqué de encima, enfrenté al arquero y elegí el primer palo. Cuando la pelota tocó la red me quise abrazar con todo el mundo. Ahí se me vino la imagen de toda mi familia y de todos los presentes", así contó Nicolás Echegaray su tanto, con el que los salaítos vencieron a Puerto Nuevo por 1 a 0.

Las palabras del goleador graficaron una de las pocas llegadas que tuvo el partido y los albos lograron sumar para seguir en la segunda colocación del certamen.

El primer tiempo fue muy pobre, hubo pocas llegadas y los arqueros fueron espectadores de lujo. A los 5' Santiago Heredia de cabeza se aproximó al arco visitante pero el balón salió desviado. En la contra, a los 15', Ruiz probó desde afuera y el remate salió muy cerca del palo derecho de Rodríguez.

En el complemento el trámite no cambió hasta que llegó el minuto 78, el capitán May salió rápido para Baclini, el defensor cruzó el mediocampo, habilitó a Echegaray, el volante eludió a Montiel y con un remate cruzado estampó el 1-0. El resto del partido estuvo de más

Argentino ganó un partido clave y sigue como escolta detrás de Argentino de Merlo.