La Capital | Ovación | Scaloni

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

El ex-Central tenía chances, pero el DT se inclinó por Mastantuono. Desde las 20.30 Argentina recibe a Venezuela en una noche especial para Leo Messi

4 de septiembre 2025 · 19:12hs
Lionel Scaloni ya logró la clasificación de Argentina al próximo Mundial

Lionel Scaloni ya logró la clasificación de Argentina al próximo Mundial, pero igual querrá ganarle a Venezuela.

La selección argentina ya tiene equipo confirmado por parte de su entrenador Lionel Scaloni para el partido frente a Venezuela, por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas, en lo que será el último partido de Lionel Messi en en el país por esta competencia.

En la previa se especuló con la presencia de Giovani Lo Celso, pero finalmente el ex-Central no será de la partida. Aguardará por una chance en el banco de suplentes.

Y en esa mitad de cancha no estará Alexis Mac Allister, quien no sólo fue el último en incorporarse (tuvo problemas con los vuelos), sino que arrastra una molestia. Por eso Scaloni no lo tendrá a disposición.

>>Leer más: ¡No te vayas campeón!: Lionel Messi juega su último partido en Argentina por las eliminatorias mundialistas

Las alternativas de Scaloni

Ene se contexto, el entrenador tuvo que elegir entre varios jugadores que tenía como alternativa. Uno de ellos era justamente Lo Celso, pero ya el mismo día del partido la especulación estaba entre Franco Mastantuono y Nicolás Paz. Finalmente el elegido fue el jugador de Real Madrid.

Messi
Lionel Messi vivirá una noche especial e irá desde el arranque en el equipo que dispuso Lionel Scaloni.

Lionel Messi vivirá una noche especial e irá desde el arranque en el equipo que dispuso Lionel Scaloni.

Otro de los datos salientes del once inicial es que a Scaloni parecía que se le había caído Nicolás Tagliafico. De hecho se dijo que Marcos Acuña iba a jugar en su lugar, pero en la confirmación fue el ex-Independiente quien apareció en la lista.

Donde nunca tuvo dudas el DT es en la delantera, que estará conformada por Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Los once de Argentina

De esta forma, los once de Argentina para enfrentar a Venezuela en el Monumental de Núñez son: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Franco Mastantuono; Thiago Almada, Julián Álvarez y Lionel Messi.

Noticias relacionadas
Los titulares de la selección argentina que jugaron contra Venezuela en el estadio de Central.

Argentina-Venezuela: medio siglo atrás, un rosarino logró un récord muy difícil de superar

El Gigante de Arroyito podría ser el escenario del choque entre River y Racing por la Copa Argentina. 

El Gigante podría ser el escenario de un choque picante de la Copa Argentina: River vs Racing

Milton Giménez y Edinson Cavani. El delantero que llegó de Banfield le interesa a Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay.

Un delantero de Boca tiene posibilidades serias de jugar el Mundial de 2026

Mário Jardel, hoy. Ge.Globo lo entrevistó en Fortaleza, donde trata de vivir alejado de todo lo que lo llevó a ser adicto. 

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Lo último

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Detuvieron a "La Reina", conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Es Soledad M. , ex pareja del narco Leo Saravia, condenado por distribuir drogas para a los búnker de la banda de Los Monos. La mujer ya había sido apresada en febrero
Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos
Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso
Ovación

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

San Nicolás hierve: trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios
La Región

San Nicolás hierve: trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas
Policiales

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Ovación
Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Argentina-Venezuela: medio siglo atrás, un rosarino logró un récord muy difícil de superar

Argentina-Venezuela: medio siglo atrás, un rosarino logró un récord muy difícil de superar

Policiales
Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a "La Reina", conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

La Ciudad
Interrumpen el tránsito por 10 días en Oroño entre 27 de Febrero y Alighieri por los Juegos de Alto Rendimiento
La Ciudad

Interrumpen el tránsito por 10 días en Oroño entre 27 de Febrero y Alighieri por los Juegos de Alto Rendimiento

Un libro propone un giro afectivo para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Un libro propone un "giro afectivo" para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Un tributo y un adiós: Marita Guimpel, Michaux y Pound
Opinión

Un tributo y un adiós: Marita Guimpel, Michaux y Pound

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza
Política

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió