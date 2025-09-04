Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

El ex-Central tenía chances, pero el DT se inclinó por Mastantuono. Desde las 20.30 Argentina recibe a Venezuela en una noche especial para Leo Messi

Lionel Scaloni ya logró la clasificación de Argentina al próximo Mundial, pero igual querrá ganarle a Venezuela.

La selección argentina ya tiene equipo confirmado por parte de su entrenador Lionel Scaloni para el partido frente a Venezuela, por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas, en lo que será el último partido de Lionel Messi en en el país por esta competencia.

En la previa se especuló con la presencia de Giovani Lo Celso , pero finalmente el ex-Central no será de la partida. Aguardará por una chance en el banco de suplentes.

Y en esa mitad de cancha no estará Alexis Mac Allister , quien no sólo fue el último en incorporarse (tuvo problemas con los vuelos), sino que arrastra una molestia. Por eso Scaloni no lo tendrá a disposición.

Las alternativas de Scaloni

Ene se contexto, el entrenador tuvo que elegir entre varios jugadores que tenía como alternativa. Uno de ellos era justamente Lo Celso, pero ya el mismo día del partido la especulación estaba entre Franco Mastantuono y Nicolás Paz. Finalmente el elegido fue el jugador de Real Madrid.

Messi Lionel Messi vivirá una noche especial e irá desde el arranque en el equipo que dispuso Lionel Scaloni.

Otro de los datos salientes del once inicial es que a Scaloni parecía que se le había caído Nicolás Tagliafico. De hecho se dijo que Marcos Acuña iba a jugar en su lugar, pero en la confirmación fue el ex-Independiente quien apareció en la lista.

Donde nunca tuvo dudas el DT es en la delantera, que estará conformada por Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Los once de Argentina

De esta forma, los once de Argentina para enfrentar a Venezuela en el Monumental de Núñez son: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Franco Mastantuono; Thiago Almada, Julián Álvarez y Lionel Messi.