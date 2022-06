El ex Central fue entrevistado por Migue Granados y permitió que el conductor le revisara el celular. Fideo reveló que cuando lo invitan lo mandan al parrillero

Ángel Di María no solo abrió su intimidad sino también entregó su celular y permitió que el entrevistador leyera parte de las charlas que mantienen los jugadores de la selección en el grupo de WhatsApp. Y lo que quedó en claro es que Angelito es uno de los mejores asadores del grupo, tan es así que reconoció que “cuando voy a lo de Leo hago el asado . El pone la carne", sostuvo Fideo.

El ex Central fue entrevistado por el rosarino Migue Granados en un programa de ESPN, donde Angelito estuvo invitado junto a su esposa Jorgelina Cardoso. La charla fue distendida y amena, tan es así que Fideo permitió que el conductor le revise el celular para mirar el grupo de WhatsAppque tiene junto a la selección. Sin dar vueltas, el ex canalla le dejó su teléfono, pero remarcó una frase de Migue: “Dijiste que no vas a decir nada”.