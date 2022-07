Alejo Veliz: "Si hacía un gol en el clásico ya tenía pensado festejar como lo hacía Marco Ruben"

Apenas terminó el partido me vine para el departamento en el que vivo en Rosario. Llegué a las 9 de la noche porque tardamos más de dos horas en salir del estadio. Me bañé ya que teníamos pensado ir con el plantel a festejar. Hoy (ayer) me vine al departamento donde están mis padres y mi hermana Bruna para estar con ellos. Todavía no caigo lo que estoy viviendo.

¿Pudiste ir al pueblo?

Todavía no pude ir ni a Bernardo de Irigoyen ni a Godeken, pero me explotó el teléfono con la cantidad de mensajes que tuve y estoy muy agradecido con toda la gente que se comunicó conmigo.

¿Qué fue lo que más te sorprendió?

Más que sorprenderme me emocioné muchísimo con la alegría que tuvo la gente por esta victoria. La gente se volvió loca, nos alentó siempre y eso es muy motivante para todos.

¿Cómo fue el día posterior?

Lo más probable es que esta noche salgamos a comer con mis padres y ver si podemos pasar una noche tranquila y bajar un poco la adrenalina. Mis padres fueron por primera vez a verme en un partido de primera y eso no me lo olvido más.

¿Qué hiciste apenas llegaste a tu casa?

Cuando llegué a mi casa lo primero que hice fue hacerle una video llamada a mi abuelo Heraldo y a mi abuela Catalina. Estaban al borde del llanto. No hay cosa más impagable que eso.

¿En el gol hubo algún festejo especial?

Ya lo tenía pensado que si hacía un gol lo iba a festejar de la misma forma que lo hacía Marco Ruben. Esto también se lo quiero dedicar a él porque fue un gran referente para mí.

image.png

LA HISTORIA DE ALEJO VELIZ

La historia de Alejo Veliz ya tiene ribetes de aquellas películas donde el sueño del pibe se termina cumpliendo y todos terminan con lágrimas en los ojos. “Goles que ya van a venir”, fue el título de una extensa nota que le hizo Ovación el 22 de junio del año pasado, cuando debutó en reserva con tres goles y su apellido no estaba instalado en el radar de los que siguen las divisiones inferiores. Porque por la pandemia no pudo jugar en todo 2020, que fue cuando llegó con 16 años y medio, y en 2021 solo había actuado en tres partidos en 5ª división, pero la prensa no podía asistir por cuestiones de protocolo.

Por eso, recién se lo pudo ver por primera vez por el streaming del canal oficial del club, el 26 de marzo del año pasado en un partido de la reserva de Rosario Central, que en aquel momento dirigía Adrián Dezotti.

No había noción ni del físico ni de las características del jugador en ese entonces. Solo se sabía que jugaba de la mitad de cancha para adelante. Incluso, cuando anunciaron su ingreso, su apellido parecía emparentarse más con un jugador de menor talla y no con uno grandote.

Aquella mañana lluviosa, la reserva de Central que dirigía Adrián Dezotti perdía 1 a 0 contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Veliz entró a los 57’ con la camiseta número 21 y en solamente 18 minutos hizo tres goles (uno de cabeza, uno de derecha y uno de zurda) para darle el triunfo a Central por 3 a 1.

En aquella nota para Ovación de hace 13 meses también contó su historia futbolística. Que comenzó a jugar en Godeken a los 3 años y que luego a los 6 se mudó a Bernardo de Irigoyen donde siempre jugó en Unión y Deportiva Cultural de ese pueblo. Incluso aclaró que comenzó a jugar como enganche antes de ser delantero.

También habló de su familia. De sus padres Sergio (albañil) y Andrea (ama de casa), de sus hermanos Santiago y Bruna, y del sentimiento especial que tiene por sus abuelos Heraldo y Catalina quienes lo ayudaron mucho para cumplir su sueño de ser futbolista, algo que hizo saber apenas terminó el partido ante la TV. Incluso estuvo un tiempo entrenando en Colón y viajaba todos los días porque no tenía pensión.

image.png

La pandemia postergó un poco sus sueños y hasta le dieron ganas de no seguir: “Empezar con casi 17 años en una nueva institución creí que iba a ser muy difícil porque no me conocía nadie”, dijo.

Pero en un año su vida dio un giro de 180 grados. Se afianzó en reserva donde hizo varios goles con Adrián Dezotti como entrenador y luego con Germán Rivarola. Y eso hizo que hace un año exacto, el 22 de julio de 2021, Cristian González lo hiciera debutar en primera en el partido que Central le ganó 1 a 0 a Deportivo Tachira en el Gigante de Arroyito.

Esa noche, cuando todavía era menor de edad, ya marcó un récord en la historia del club al transformarse en el primer futbolista en jugar un partido internacional con la camiseta de Central con 17 años. En el torneo pasado marcó sus primeros dos goles. El primero se lo hizo a Huracán y además se dio el gusto de anotar en la despedida de Marco Ruben ante Estudiantes.

Hasta que el jueves 21 de julio llegó un día que jamás olvidará en su vida. Porque con un gol suyo de cabeza Central pudo derrotar 1 a 0 a Newell’s en el Gigante. Además se convirtió en el tercer futbolista más joven de los canallas en convertir en un clásico, detrás de Juan Carlos Heredia (1940) y Marcelo Delgado (1991).

Germán Rivarola: "Fue un placer acompañarlo en sus primeros pasos y dirigirlo"

El actual entrenador de reserva dijo: "A Alejo Veliz me lo recomendó Javier Colombari, que es un amigo que trabaja en esa zona de Bernardo de Irigoyen. Me comenta a fines de 2019 que había un chico categoría 2003 con determinadas características, y a partir de allí comenzamos a hacer gestiones con el club para que venga a hacer una prueba. No había muchos jugadores así en el club. Un 9 de área, con un muy buen juego aéreo, goleador y que iba a todas. Emiliano Ocampo, un administrativo del club, organizó una prueba y pudimos traerlo. Llegó al club y se pudo quedar. Hicimos toda la gestión para que se quede en Central y no vaya a otra institución. Yo en un momento no estuve en el club, pero tuve la suerte de acompañarlo y aconsejarlo en algunas cosas. Pero cuando volví al club por cuestiones de ética me tuve que alejar de esa función. Luego lo tuve en reserva y se veía que tenía unas condiciones enormes. Fue un placer dirigirlo en reserva y en el interinato en primera”.

image.png

Adrián Dezotti: "Es un diamante en bruto y va a ser un jugador de élite"

El coordinador general de las inferiores de Central manifestó: "Alejo Veliz es un pibe fenomenal y se merece este momento. Es un campesino noble que se le nota la nobleza cuando juega. Va a todas de la misma manera, con muchas ganas y es un guerrero. Es un diamante en grupo que tiene que pulir muchas cosas, que tiene mucho para aprender. El fútbol lo puso muy rápido en un lugar muy lindo. Está aprendiendo sobre la marcha. Creo que le va a dar mucho al fútbol y a Central, y si Dios quiere va a tener una carrera con un futuro importante porque es muy inteligente. Está asimilando muy bien las cosas porque está rindiendo. Obviamente que no estamos viendo su mejor versión porque creo que cuando empiece a pulir algunas cosas va a ser un futbolista más completo y ver un jugador de élite. Me alegra mucho su presente. Ayer gritamos mucho el gol con mi familia, con el Puma Rodríguez que estaba a mi lado y nos pone muy felices estas cosas como también nos alegramos la otra vez con el gol de Facundo Buonanotte contra Sarmiento. Hay muchos jugadores que estuvieron con nosotros, como el Chipi Frías, Tanlongo, Infantino, el Pupi Ferreyra y nos pone muy contentos. El acontecimiento en el clásico fue glorioso porque fue el gol del triunfo y por la entrega que tuvieron”.