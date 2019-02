Ahora, sin el 9 que no era titular

El fútbol tiene cuestiones difíciles de entender, por ejemplo a la hora de elegir refuerzos. Se ve en este Newell's que no encuentra al 9 para el equipo titular. Porque Luis Leal no la embocó ni participó del juego como para esperanzar al hincha, y es extraño que justo ahora aparezcan ofrecimientos desde Chile y Brasil para llevárselo como refuerzo (ver página 2). Que el portugués hizo varios goles (7 en el torneo pasado) en su llegada a la lepra es cierto, pero hace 16 partidos (desde el 27 de agosto) que no convierte: fue su único grito en 14 juegos. El técnico rojinegro Héctor Bidoglio le dio dos chances recientes muy importantes, en el clásico (reemplazado a los 62') y ante San Lorenzo (salió a los 58') y las desaprovechó. Por eso, más allá de su casi segura partida a Chile, es número puesto para salir del equipo titular el lunes frente a los sanjuaninos de San Martín. ¿Quién lo reemplazará? Cristian Insaurralde aparece como primera opción, sin tener características propias de un 9 goleador. Francisco Fydriszewski, quien sí es un punta de área, y se recuperó de una lesión ya está para jugar, aunque quizás no de entrada. Alexis Rodríguez se abrió un espacio con el gol del empate en la última fecha frente a los azulgranas, y también pese a no tener características de goleador está muy bien considerado por el DT. Resta el otro 9, el paraguayo Alfio Oviedo, que jugó en la reserva ante el Ciclón y marcó un gol.

Es la misma duda que en la previa de los últimos dos cotejos. Es que Bidoglio había elegido a Fydriszewski para el reinicio del torneo, bancándolo por los dos goles en el cierre del 2018 en la victoria frente a San Martín de Tucumán (también lo eligió para su debut contra Patronato), en esos casos siendo técnico interino. Y la lesión que sufrió frente a Boca lo dejó al margen.

El técnico ya probó en las prácticas y en los partidos con todos ellos. Le quedan otros tres entrenamientos (hoy, mañana y sábado) para elegir. Lo que seguramente dependerá también de lo que piense plasmar en la zona de gestación, si vuelve al tridente que componen Figueroa, Mauro Formica y Maxi Rodríguez o si mantiene afuera a Víctor dejando a Insaurralde y ubicando a otro delantero (en ese caso Leal) como paró ante el Ciclón en el primer tiempo. Claro, terminó jugando los últimos 20' con cinco hombres de ofensiva en busca del empate: Figueroa, Formica, Maxi, Insaurralde y Alexis.

Si es por lógica, en el Coloso el DT presentaría a Figueroa por derecha, ayudando en el armado a Formica y liberando el carril para las trepadas de Nadalín, y a Maxi por izquierda. Es decir, con el trío de experiencia. Y dejar suelto como punta a un delantero, sea Insaurralde, Fydriszewski, Alexis o el paraguayo Oviedo.