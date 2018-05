A la espera de la publicación de la asamblea en el boletín oficial

La convocatoria a asamblea para el tratamiento por tercera vez de la memoria y balance del ejercicio 2016-2017 puede salir a la luz hoy. O en su defecto, mañana. No puede excederse más allá su publicación en el boletín oficial de la provincia de Santa Fe. Es que a partir del mismo que se dé a conocer por esa vía, el club contará con 10 días corridos por delante para que se realice, según especifica el reglamento general del club, por lo que se concretaría el 14 de mayo, un día antes del tiempo límite para presentar el balance aprobado a las autoridades de la Superliga. En el medio de todo esto, en los últimos días hubo encuentros con la oposición. Había pactada una reunión con los contadores de las distintas agrupaciones para hoy, con la idea de mostrar documentación referida al balance, pero se canceló para mañana.



El rechazo por los socios del balance en la asamblea del 28 de marzo, luego de que fuese declarada nula la celebrada la del 11 de octubre de 2017, obligó a una nueva convocatoria. El club anunció que sería el 8 de mayo. Pero al no publicar el edicto el viernes pasado, último día hábil, no dan los plazos para que se realice en esa fecha. El reglamento general de la entidad del Parque, en el artículo 32 del capítulo II, expresa: "Los socios serán citados a las asambleas mediante una publicación en el boletín oficial y dos diarios locales. En todos los casos, las notificaciones se harán con una anticipación mínima de diez días".





Si hoy se publica en el boletín del Ministerio de Gobierno de la provincia, la fecha de la asamblea sería el 12 de mayo contando el plazo de 10 días que determina el reglamento. Pero como justo cae un sábado, tendría que hacerse el lunes 14. Es la misma fecha en la que se realizaría si la publicación sale recién mañana.





Existen cuestionamientos de algunos opositores ante la no publicación de la asamblea el viernes pasado. "Quieren someter a los hinchas al temor de que si no se aprueba el balance, Newell's no va a poder jugar la Superliga. Si querían publicarlo, era una pavada. Iban al tribunal y en media hora estaba listo", señaló uno de ellos. El pensamiento de ciertos referentes de la oposición es que la comisión directiva especuló para que la asamblea sea un día antes del 15 de mayo, fecha límite que le dio la Superliga al club para la presentación del balance aprobado.





En el reglamento para la concesión de licencias de clubes de la Superliga, el artículo 6 del capítulo 5 (del procedimiento de concesión de licencias), dice que "el club solicitante deberá presentar su solicitud dentro de la primera ventana, que es el período comprendido entre el 1 de abril y el 15 de abril, previo al inicio de la temporada". Y agrega: "A la misma se deberá adjuntar toda la documentación", entre la cual está el balance aprobado, tal cual especifíca el artículo 91 (estados contables auditados).





A partir del rechazo del balance y de la necesidad de una nueva asamblea, la Superliga le extendió el plazo para el 15 de mayo. San Lorenzo es el restante club de primera al que se le prorrogó. Con mayor o menor énfasis, la mayoría de los grupos opositores rojinegros coinciden en que el club tiene escaso margen de acción al respecto. No por eso dejan de cuestionar la conducción del club. Pero ninguno quiere dejarlo al borde del abismo.





El viernes pasado, contadores de la oposición se reunieron con el tesorero Alberto Sauro y el protesorero Carlos Cantarelli. Por lo que cuentan, se les mostró una documentación respaldatoria más ordenada sobre los mutuos (préstamos), uno de los temas que mayores cuestionamientos generó.





Hoy estaba previsto otro encuentro, pero se postergó hasta mañana. En esa próxima reunión asistirán los contadores de diferentes agrupaciones, incluso los de posiciones más duras. "Si aparecen las notas complementarias que justifiquen los mutuos analizaremos si vamos por la abstención. Pero si eso no ocurre, nos mantenemos en el rechazo del balance", dijo un contador opositor.





La opinión de ciertos opositores es que la comisión directiva, o cierto sector, entendió el mensaje que le dio el socio con el rechazo del balance y a partir de esa votación se abrió al diálogo. Esto no implica necesariamente que la oposición avale la gestión de la dirigencia. Pero con la urgencia por renovar la licencia, el arco opositor analiza qué hacer y cómo posicionarse, si entre la abstención o el rechazo.