Unos chicos copados, los del Sub 12 de la ARF

Arrancaron con un 1-0 ante el representativo de la Liga Sanlorencina, con gol de Giovanni Rubertone, repitieron el resultado ante la Liga Casildense, con un grito de Thiago Larrea, y cerraron igualando 1-1 (convirtió Yani Romero) con los chicos de la Liga Deportiva del Sur.

Estos resultados lo ubicaron en el primer puesto del grupo y se trajeron una medalla entregada por la Federación Santafesina, pero lo mejor sin dudas fue la experiencia compartida entre los protagonistas y también con sus adversarios futbolísticos dentro del campo de juego, porque afuera compartieron desayunos, almuerzos y meriendas, como también ratos libres. Además, el futuro puede volver a encontrarlos juntos en alguna otra selección, en algún equipo de primera división, en la vida.

Los representantes rosarinos fueron: Renzo Gutiérrez (Adiur), Santino Báez y Yhiago Larrea (Alianza), Juan Vallejos (Club Gran Rosario), Dylan Aguirre, Álvaro Guzmán y Valentino Canteros (Coronel Aguirre), Thiago Gómez, Josías Martínez, Yani Romero, Giovanni Rubortone y Tomás Vázquez (NOB), Tiziano Zalazar (Provincial), Lionel Torres Cárdenas (Renato Cesarini), Benjamín Londero y Nicolás Mainardi (Rosario Central), Joaquín Peretti y Ulises Yotti (San Telmo). Y el cuerpo técnico: Horacio Ramallo, Rolando Paccor, Leonel Barbeito, Gustavo Martinángelli y Pier Mackenzie.

“En lo que tratamos de hacer hincapié con los profes es que los chicos disfruten. Y en esta palabra abarcamos todo, el estar en una selección, en participar. A todos los notamos muy entusiasmados, con muchas ganas de aprender y ese es el sentido correcto para avanzar”, dijo Roly Paccor, uno de los conductores de este conjunto representativo de Rosario que dejó muy bien parado al fútbol de la Asociación Rosarina.

Jóvenes que recién comienzan a jugar en cancha de 11, representantes de distintos clubes que participan en la Pre 10ª (nacidos en el 2010), y no solamente los que juegan de preliminar en la A (de los destacados equipos que pelean los primeros puestos), sino también de la B (del puntero Renato Cesarini) y en la C (del líder Club Gran Rosario), y no fueron más porque había un límite de 18 futbolistas y según Horacio Ramallo, otro de los DT, lo ideal hubiese sido “que nos dejaran llevar a 25 jugadores, insistimos en eso pero no pudo ser. Es que fue muy difícil la elección por el gran caudal de muy buenos jugadores que tenemos”. Por eso, los chicos que no pudieron viajar esta vez deben seguir apuntando al crecimiento futbolístico para otro torneo.

“Fue muy importante este torneo para esta categoría 2010 porque a causa de la pandemia de Covid-19 les costó un poquito más el paso de cancha de 7 a cancha de 11, como también que no habían podido salir en grupos en viajes y campamentos. Y fue espectacular, una experiencia muy valiosa para ellos. Los dividimos en habitaciones de tres chicos, les retiramos los celulares durante el día para que compartieran más (a la noche se les devolvía) y tuvieron un comportamiento ejemplar”, agregó Ramallo.

Y sobre lo futbolístico dijo: “Estas competencias sirven para medir los progresos y completar las distintas etapas como personas a la par de ser jugadores de fútbol”.

El proceso de selecciones rosarinas continuará con el Sub 15 para fines de julio, el Sub 13 en septiembre y el Sub 14 en noviembre.