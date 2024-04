La historia de Juan Giménez, el pibe de Central que defiende como un grande

El juvenil marcador central lo hizo, para la sorpresa de los que no lo conocían, con una solvencia propia de un futbolista con muchos partidos en el círculo privilegiado. Algo que no extrañó a sus formadores o al pequeño grupo que sigue semana a semana los partidos de divisiones inferiores. No en vano ya tiene en su currículum haber firmado planilla en un Sudamericano y un Mundial sub-17 con la selección juvenil, y tres Copa Libertadores con Central: una en la sub-13, otra en la sub-20 y siendo suplente en la primera.

Pirulo, cuando tuvo su estreno en primera, era solamente 12 días más joven de edad con respecto a Juan Giménez.

Ovación consultó a los nueve entrenadores que Juan Giménez tuvo en Central tanto en infantiles e inferiores de AFA como en reserva, los cuales contestaron rápidamente a la requisitoria y manifestaron su experiencia con el defensor y la felicidad por haber sido parte de su formación como futbolista.

JESÚS GONZÁLEZ: (Sub-11 y sub-13)

Fue su primer formador en AFA en 2017, en infantiles, en la sub-11. Debutó, con la camiseta número 8, con un gol, el 28 de mayo de ese año cuando la categoría 2006 venció 5 a 0 a Midland. Los restantes goles fueron obra de Derian Camarota (3) y Alan “Gaby” Sánchez. Los canallas formaron con: Bautista Real; Joaquín Cristaldo, Franco Castorani, Lucas Ramos López y Laureano García; Juan Giménez, Joaquín Espina y Alan “Gaby” Sánchez; Derian Camarota, Juan Pablo Frías e Ignacio Rodríguez. En el banco iniciaron: Rodrigo Dihl, Máximo González, Máximo Feito, Renzo Feito y Lautaro Carrasco.

En la sub-11 jugó 18 partidos: en su debut con el dorsal 8 y los restantes 17 con la camiseta número 11. Anotó tres goles: el mencionado a Midland y contra Boca (L) 2-1 y Tigre (L) 5-0.

Luego, en 2019, Jesús González lo tuvo en los primeros 6 partidos en el sub-13, donde jugó con la casaca 11 y conquistó dos tantos: Argentino de Merlo (V) 13-0 y Quilmes (V) 2-1.

Jesús González dijo: “Primero lo hice jugar con la categoría 2005 junto a Gaby Sánchez. En el baby arrancó jugando de nueve y en Los Pumas, el club en el que jugaba en la Liga NAFIR antes de llegar a Central, lo hacía de cinco. En su momento lo puse algunos partidos de 6, porque el 2 era Franco Castorani. Se presumía que iba a llegar a donde está ahora porque de chico le veíamos cosas distintas. Luego lo dirigí en el Torneo Ilusiones en la Rosarina y lo tuve en infantiles de AFA. Lo veo jugar ahora y tiene la misma naturaleza y soltura de cuando era más chico. Le fue agregando muchas cosas con los entrenadores que tuvo después para ser el gran jugador que es hoy”.

ALBERTO VALIENTE (Sub-12)

Lo formó a Giménez en Infantiles de AFA en el sub-12 en 2018, donde disputó 16 encuentros. Los primeros dos frente a Acassuso (V) 4-0 y Excursionistas (V) 4-0 lo hizo con el dorsal 10 y los otros 14 ya los jugó de volante central con la camiseta número 5. Le convirtió un gol a Quilmes (V) 2-0.

El Beto Valiente manifestó: “Lo tuve en predécima en su segundo año en AFA con la categoría 2006. Jugaba por izquierda, pero como era buen pasador y yo jugaba 4-3-3 necesitaba que lo haga a veces como 5 de contención, porque también estaban Ciro Armoa, Joaquín Espina y el Gaby Sánchez. Ya marcaba presencia física desde chico con una técnica muy elegante. Jugaba muy sencillo y tenía unos trancos muy largos, algo que me gustaba mucho. Luego lo fueron formando de marcador central y el club lo potenció. Tiene una personalidad única y como lo vez jugar así es en la vida, ya que es un pibe muy educado. A medida que fue creciendo, cuando lo vi en reserva, lo noté muy maduro, algo que no me sorprende, pero me causa admiración por lo joven que es. Nunca me hizo renegar y se adaptaba a cualquier posición, porque él solo quería jugar”.

JORGE DÍAZ (Sub-13, Libertadores sub-13 y 9ª)

Tomó a la categoría 2006 que luego salió campeón en infantiles de AFA, logrando el primer título para el club y clasificando a la Libertadores el 23/06/2019 contra Boca (V) 2-1. En el torneo argentino, Giménez jugó 10 partidos con este DT (9 con la 11 y uno, ante Platense (L) 4-1, con la camiseta 7) y llegó a la red en 4 ocasiones: Camioneros (V) 4-1, Independiente (V) 2-2, Estudiantes (V) 3-1 y Platense (L) 4-1. A principios de 2020, en la Libertadores sub-13, tenía asignado el número 11. Jugó los 6 partidos de titular.

Con el Mago Díaz también lo hizo con la 11, el 14/3/2020, ante Racing (L) 5-0, en el único cotejo oficial en 9ª división que se pudo jugar antes del Covid.

“En 2019 salimos campeones con la sub-13 en infantiles de AFA y antes de la pandemia fuimos a jugar la Copa Libertadores de la categoría a Paraguay, donde salimos subcampeones. En el torneo argentino jugaba de volante por izquierda. Si bien no tenía una buena técnica y no era tan explosivo, poseía un buen recorrido, daba buenos pases y tenía buena pegada. Charlé una vez con él y le dije que iba a terminar jugando de cinco o de dos. Al principio no lo convenció porque era una posición que tenía mucha más responsabilidad, a raíz de que si se equivocaba había que sacar del medio. Pero cuando empezó a jugar ahí le agarró el gusto al puesto, ya que es un jugador fuerte, que quizás le falte un poco de velocidad, pero en el cuerpo a cuerpo gana. En la Libertadores sub-13, cuando fuimos a definir la clasificación a semifinales, hubo un par de bajas y el Negro tuvo un rol más en la contención y cumplió con creces. Y en el único partido que jugamos en 2020 antes del Covid en 9ª, con Racing, el primer tiempo lo hizo de volante por izquierda, pero ya en el segundo lo puse de volante central pensándolo con funciones más defensivas para el resto del año”.

image.png

CRISTIAN COLUSSO (8ª división)

Este formador lo entrenó en 2021. Giménez disputó 12 partidos en 8ª, con la camiseta 5, conquistando un gol de penal frente a Colón (L) 2-1.

El Chiry Colusso expresó: “Era un jugador muy especial para mí ya que le veía muchas virtudes y pocos defectos. Con mucha técnica e inteligencia. Sin hablar mucho dentro del campo de juego marcaba su territorio y la forma de jugar. Con la derecha ponía la pelota donde quería, y tácticamente entiende mucho. Fue un placer tenerlo y verlo jugar. Entrenaba siempre, no faltaba nunca y tampoco se quejaba. Es muy ganador y estaba constantemente tratando de mejorar. Lo que deber tener un jugador profesional lo posee. No le encuentro cosas negativas ya que es muy completo y no me sorprende que ya esté en primera”.

ALEJANDRO FERNANDEZ FOCA (7ª división)

Fue con este DT con quien se calzó por primera vez la camiseta número 2, ante Colón (L) 1-1, en la primera fecha del torneo de 7ª división. Jugó ese partido, luego en la segunda fecha ante Independiente (V) 0-0, hasta que llegó para Juan Giménez el fatídico 2 de abril de 2022 contra Lanús (L) 1-2 en la tercera jornada.

Aquel día, con un pie en el avión para viajar con la selección sub-17 a un torneo en Francia, la humildad y las ganas de estar presente con sus compañeros de Central le jugaron una mala pasada. Tuvo una lesión importante que lo marginó 175 días de las canchas, ya que recién pudo jugar un partido oficial el 24/09/2022 contra Tigre (V) 3-1, en la fecha 22. Lo hizo de suplente, con la camiseta 14, ingresando a los 65’ en lugar de Bautista Lanzidei. Y a los 90’ convirtió el tercer tanto canalla, que fue el único del año.

Luego ingresó, en la fecha 23, desde el banco ante Gimnasia La Plata (L) 3-1, y los últimos tres partidos de aquel torneo los jugó de 6 como titular. En 7ª disputó 8 partidos (6 desde el inicio y dos desde el banco).

Alejandro Fernández dijo: “Si bien ya tenía funciones más de contención jugando de volante central, creo a veces hay que tomar decisiones y cambiar a tiempo. Por el físico que tiene iba a quedar lento en la mitad de cancha, porque es un jugador tiempista, con una buena visión de juego. Le dije que lo veía para jugar en esa posición y que sería lo mejor para él si es que quería llegar a primera, porque tiene un montón de condiciones. El rasgo que más le destaco es la humildad ya que siempre se mantuvo con el objetivo de mejorar todos los días para estar mentalmente y físicamente bien preparado”.

JAVIER GARCÍA (6ª división)

El año pasado, en 6ª de AFA, con este DT jugó 16 partidos, ya definitivamente afianzado con el dorsal número 2. Festejó tres veces: Tigre (V) 3-0, Godoy Cruz (L) 5-0 y Gimnasia LP (L) 4-0.

El Chuequito García contó: “Con Juan tuvimos en 2023 un año especial porque estuvo yendo a la selección juvenil, con la que jugó el Sudamericano y el Mundial sub-17. Por eso lo perdimos en las primeras seis fechas del torneo de 6ª y las cuatro últimas. Además, cuando lo tuvimos iba mucho a entrenar con la selección. Como persona es un chico muy humilde, que escucha, quiere aprender y no está para nada agrandado con su presente. Como marcador central, físicamente en un animal y tiene un muy buen juego aéreo. Usa bien los brazos y el cuerpo en las dos áreas, y es muy inteligente a la hora de salir jugando. Sabe cuando saltar líneas, cuando dar pases cortos o largos y tiene buen pase filtrado. Es bastante completo. Quizás le falte un poco de voz de mando ya que tiene un perfil bajo, pero eso se adquiere con el tiempo. Cuando habla dice cosas muy concretas ya que es muy inteligente”.

FERNANDO LANZIDEI (5ª división)

Durante 2023 sus buenas actuaciones hicieron que fuese subido a 5ª división durante dos partidos a mediados de año, frente a Platense (L) 4-1 y Estudiantes (L) 2-0, con Lanzidei como DT, quien dijo: “A Giménez lo tuve dos partidos cuando lo subimos de su división a la 5ª que yo dirigía. Tiene mucha personalidad y es muy tranquilo para jugar. Ordena bastante, buen juego aéreo y tiene un muy buen uno a uno en la parte central. Quizás le cuesta un poco más cuando sale un poco más afuera, pero lo soluciona a través del manejo de los tiempos y no de la velocidad. Como persona es extraordinario y como jugador ya lo demostró ante River. Tuvo que marcar a delanteros con mucha jerarquía y parecía que ya tenía muchos partidos en primera”.

GERMAN RIVAROLA (Reserva)

Pirulo lo tuvo un solo partido y fue quien le dio la posibilidad de jugar en reserva el 12/09/2023 ante Gimnasia LP (L) 1-0. “Debutó con nosotros en reserva justo en la época que iba mucho al sub-17. En el día no lo tuvimos mucho y cuando llegaba iba a su categoría o entrenaba con nosotros. Tiene mucha presencia, con un físico privilegiado para ser marcador central y es muy tiempista. De arriba va bastante bien. No lo pudimos disfrutar mucho por sus compromisos con la selección, pero se le veía muchas condiciones”.

MATIAS LEQUI (Reserva y Libertadores sub-20)

Con Lequi jugó de titular los cinco partidos que los canallas disputaron en la Copa Libertadores sub-20 el mes pasado, y además lo puso en reserva en esta Copa de la Liga, cuatro partidos antes de debutar en primera. “Por lo que venimos viendo es un marcador central con buena salida y buena altura. Escucha para aprender e incorpora los conceptos muy rápidos, algo que es muy importante para la formación. Le hablás de perfil, de retroceso, de presión y lo capta muy rápido, lo que lo hace un jugador de jerarquía. Es relativamente rápido por el físico que tiene y sabe muy bien lo que quiere”.