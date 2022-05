El gol de arco a arco de Franco Medina vale un título aparte

Franco Medina se dio el gusto de convertir un gol de arco a arco. El arquero de Defensores Unidos marcó en el 4-1 sobre Provincial B en la Copa Pinasco y contó cómo lo vivió: “Es una locura, sinceramente no lo puedo creer. Miro una y otra vez el video del gol y fue increíble. No me lo voy a olvidar jamás”.