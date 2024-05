Un acto sin pacto y con turbulencias en el oficialismo

Los anuncios de Milei no despejan la incertidumbre que viene marcando el pulso de la Casa Rosada

Si bien en los últimos días ya le había bajado el precio al nulo avance parlamentario —el Ejecutivo no logró sacar una norma en cinco meses y medio de gestión—, Milei busca ahora allanarle el camino a la sanción del megaproyecto con promesas de reducción significativa de impuestos (para sumar masa crítica) y de creación de un consejo —representantes de la política, los empresarios y los sindicatos— para garantizar el cumplimiento del acuerdo político-institucional que propuso el 1º de marzo, durante la Asamblea Legislativa en el Congreso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1794462649767330235&partner=&hide_thread=false “Los invito a emprender una nueva gesta generacional como aquella sobre las que se escriben los libros de historia. Ser una nueva Generación de Mayo. Volver a hacer tronar el ruido de rotas cadenas, e inaugurar una nueva época de gloria para nuestra Nación.”



Discurso del… pic.twitter.com/Y1650UaVs1 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 25, 2024

El tiempo es veloz y hubo que repensar la dinámica de un acto planeado, en rigor, para formalizar el Pacto de Mayo. Todo terminó con un presidente relanzando el llamamiento a los mandatarios provinciales, en un momento delicado para su gestión: retracción económica, tensión interna en el oficialismo, aliados que por primera vez sintonizaron con opositores en el plano legislativo, gobernadores que ya activaron sus alarmas y, como telón de fondo, un conflicto social in crescendo en Misiones.

Blindado por la militancia fiel, el jefe del Estado transitó un acto sin clima hostil ni sobresaltos en Córdoba —las protestas no llegaron a acercase al palco—. Pero, puertas adentro, persiste la tensión.

La foto de Milei junto a sus ministros podría ser una de las últimas que muestre la actual estructura del Ejecutivo. Nicolás Posse (jefe de Gabinete) es número puesto para la eyección, aunque todo el equipo seguirá bajo análisis hasta que quede sellada la suerte de la ley Bases en la Cámara alta.

Por eso Milei tampoco le puso fecha al relanzamiento del acuerdo, mientras algunos empiezan a mirar, expectantes, el calendario. En Rosario, por lo pronto, no hay señales de un eventual desembarco presidencial el Día de la Bandera, el 20 de junio próximo.

El relanzamiento del pacto no logra despejar la incertidumbre que marca el pulso de la Rosada. Ahora el presidente deberá barajar y dar de nuevo su vínculo con la oposición dialoguista. Y no soslayar el hecho de que, mientras todavía capitaliza la ventaja de no ser juzgado como un integrante más de la casta, las esperanzas sin retribuciones suelen terminar desgastadas.