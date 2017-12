"El cepo dominical es inconstitucional", "El descanso dominical no existe", "El descanso dominical siempre fue inconstitucional", "Siete razones contra el descanso dominical", "Abiertos las 24 horas", "El relato del descanso dominical", "La manipulación del descanso dominical", y "La insólita fábula del descanso dominical". Esos son sólo algunos de los títulos de los artículos que publicamos, solos o en conjunto, del 2014 a esta fecha sobre este tema. Y es que la ley provincial 13.441, a pesar de lo que sostenían algunos sectores gremiales y empresarios que se beneficiaban con la medida, era abiertamente inconstitucional. Fueron estos sectores los que instalaron astutamente el debate como a favor o en contra del "descanso dominical" y hablaron del "derecho al descanso dominical" cuando ni una sola vez la palabra descanso figura en la letra de la ley. La jugada fue la de costumbre: empujar a funcionarios, periodistas y referentes de opinión a declararse a favor de los trabajadores o ser considerados enemigos de éstos. A nadie le importó —y poca repercusión tuvo— las opiniones de los muchos trabajadores preocupados por perder la jornada dominical y los ingresos correspondientes. Tampoco se indagó demasiado en qué jugadores empresariales ganaban con esta norma. El debate se instaló superficialmente y superficial fue su tratamiento generalizado. Pero, claro, la Constitución nacional es lo que es y dice lo que dice, mal que le pese a intereses sectoriales. Había precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también fueron omitidos por los promotores del cepo dominical. Yendo al punto, definir cuestiones de jornada laboral es potestad privativa delegada al Congreso de la Nación y no algo en manos de la Legislatura provincial. Esto debería haber bastado para evitar la arremetida absurda de gremios y empresarios con esta medida. Nos hubiéramos ahorrado tiempo, pero sobre todo recursos, que gastaremos pagando los ineludibles daños, perjuicios y lucro cesante que se vendrán de parte de los supermercados que tuvieron que cerrar injustamente sus puertas. Nadie se hará responsable de los costos de haber apoyado, sancionado y promulgado una ley inconstitucional. Nos alegramos porque la Corte provincial haya fallado conforme a lo que dicen las leyes. Concluyendo: el "descanso dominical" no existe como tal. Como ya dijimos en anterioridad, se lo pregona, claro. Se presiona con ese argumento, por supuesto. Pero fue tan flagrantemente inconstitucional que ni siquiera se lo pudo poner en el texto de la norma. Lo que sí existe es una ley reñida con la Constitución que vulnera el derecho de todo ciudadano argentino de trabajar y de ejercer toda industria lícita. Sí, incluso los domingos.

Garret Edwards y Alejandro Bongiovanni

Fundación Libertad