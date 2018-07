El mes de julio está lleno de cuestiones generales que se volvieron personales y, en cierta forma, son parte de la memoria colectiva. De hecho cada quien tiene sus recuerdos sobre el mes de julio.

De este lado del Ecuador el mes mas frío, solo en discusión con Agosto.

En el lado de allá, de donde vino la colonización (¿la civilzación?) y todos nuestros modales y buenas costumbres el asunto es de calor. Y de vetustez. Son sitios con tanta historia que hasta aprenbdieron a usar los impuestos para que vuelvan al pueblo y si hay ladorones, que los hay, si son empleados públicos van doblemente presos. Es mas,. En aquellos lares hay gente que convive con reyes y reiunas y votan y tienen democracias. Cuestiones difíciules de entender en sitios como los nuestros donde hubo y hay reyes y prindcesas sin democracias y democracias que no llegan y se convierten en virreinatos protectorados.

El 4 de julio había que salir a quemar una bandera de Estados Unidos y tirarle bombas de alquitrán a Xérox, sobre Calle Santa Fe, una compañía de copiadoras donde creíamos que se engendraba todo el mal del imperio. Eramos tan giles...

El 6 de julio de un día, hace demasiado tiempo, Jerónimo Luis de Cabrera funda la ciudad de Córdoba. Rosario, sin fecha de fundación ni patriarca ilustre, parece huerfanita. Lo es.

El 9 de julio había desfile. Era nuestro viva la patria. Hoy, como se sabe, es parte de un viaje, las valijas, el costo de la nafta, la reserva del hotel y no te olvides el termo para tomar unos mates en el viaje.

El 14 de julio los sentimientos son encontrados. Amo a París en el mes de mayo dice Aznavour. Estuve allí. Es cierto. Félix Luna refiere a nuestro espíritu colonial y confiesa:" si yo no fuera tan de mi país tendría un corazón para París..." Y si bien nada tuvimos que ver con La Bastilla es cierto que toda nuestra educación tiene un costado francés y es una lástima que se haya perdido. Tuvimos, por estos pagos, demasiados "Robespìerres" y demasiados "Napoleones" que no eran de París, eran de Morondanga.

Después el 18 de julio. Tan uruguayo. Tan Artigas. Tan incomprensible que no festejen el 9 de julio con nosotros. La envidia no es sana y estoy enfermo de envidia del espíritu uruguayo de democracia y respeto al otro y, además, un punto inatajable. Si las corrientes migratorias fueron parecidas es bien cierto que sus dirigentes del 1800 y del siglo 20 dieron ejemplos y dejaron leyes y educaron al soberano y demuestran que los nuestros fueron son y acaso sean inútiles para la honestidad y el bien común. In útiles para educar los nuestros. Malos maestros. El 18 de julio de 1930 juraron su constitución. Eso conmemoran.

Desde 1952 en adelante el 26 de Julio es Evita. Mas allá de toda consideración personal una llamarada que no se termina de apagar. Para los amantes de la Revolución Cubana algo pasó ese día.

Hay meses así, en los que las cosas se entremezclan de un modo que nadie entiende, porque algo es cierto, nada podemos entender de aquello que nos cuentan porque es eso: un cuento. A veces nada podemos entender de lo que vivimos, porque nos parece cuento.

Vivir el mes de julio con fastos, enojos, evocaciones y reivindicaciones no es sencillo. Como no es sencillo que se entienda, hoy, el concepto que encierran muchas de esas fechas que son, básicamente, "fechas patrias"... perdón...¿de que hablan en los discursos cuando hablan de eso...?