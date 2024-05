El ordenamiento social

De tal modo se estructura un determinado comportamiento y se conservan contenidos de conciencia. Ordenamiento social requerido, por tanto, para la seguridad del mantenimiento de dicha interdependencia social; de ese necesario mínimo de correspondencia entre conductas que la cohesión social requiere.

Dada la convivencia pues, acciones y reacciones en situaciones que se repiten; probabilidad entonces, de que se actúe de parecida forma al repetirse. Lo que hace previsible la conducta ajena y programable la propia. De lo que resulta la antedicha orientación recíproca de conductas; y ello, por sujeción a ciertos modelos. Que son situaciones típicas que se hacen corresponder a modos típicos de conducta.

Modelo es entonces, la correspondencia entre la situación típica y la conducta típica. Que no es lo mismo que mera forma de conducta, porque el modelo es forma predeterminada del comportamiento. Y añadamos, basta la expectativa social para el modelo social, pero se requiere de la reacción social ante su incumplimiento para que sea, además, normativo.

Por consiguiente, si sólo es esa la conducta para esa situación (contando la relación con respaldo colectivo), es que la conducta está regulada. Pero, ¿Significa que por eso, determinada?

No necesariamente. No olvidemos que es la conciencia humana la que establece la asociación y que no se trata de determinismo ciego, por lo que la conducta puede seguir o no el modelo; es siempre posible pues, una conducta divergente que decida la voluntad libre del agente. O que puedan desencadenar, condicionantes biosociales… y para una respuesta definitiva a esto, sería preciso un análisis que diera cuenta de la totalidad de circunstancias en cada situación. Pero en todo caso, la necesidad de mecanismos de control… cuando los modelos de conducta son colectivos y normativos y conllevan la probabilidad de la reacción de la sociedad ante su infracción. De modo inmediato y directo o no.

Por eso es que, en una sociedad compleja y diferenciada, esa reacción queda a cargo, en principio, de una instancia institucional; lo que hace surgir nuevas normas, tanto de organización y competencia de sus órganos como de procedimiento ante ellos.

Pero siempre debe el Derecho, por institucionalmente diferenciado que se encuentre, guardar correspondencia con la realidad social; incluida en ésta, su dimensión cultural. Correspondencia que de darse, lo califica como ético; calificación que hacen los regidos por él. El Derecho será ético finalmente, en tanto que reconocido como tal por una conciencia moral socialmente compartida.

Cabe dudar que sea esto posible en una sociedad de masas, donde mecanismos comerciales van desplazando a la ética por giros de la moda y confinando al aislamiento a una personalidad individual... y sin embargo, es de esta última que surgen, frente a los males sociales, grandes creaciones del espíritu… no obstante la soledad y la tortura interior de sus autores. Paradoja de la condición humana.

www.juanalbertomadile-Pensamientos.com