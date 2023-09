Desobediencia debida

El instituto jurídico de la obediencia debida es mucho mas añoso que la malograda ley argentina y tiene su raíz histórica en la legislación militar . Ahora bien, no se circunscribe exclusivamente al ámbito castrense; sí puede decirse que se limita al ámbito publico o administrativo . En el ámbito penal la obediencia debida puede funcionar como eximente de pena o como causa de justificación, en el primer caso la acción es ilegal, es delictual pero al perpetrador de la misma no se lo pena por su “deber” de obedecer, en el segundo caso directamente por el hecho de “tener” que obedecer la acción deja de ser antijurídica. Como puede verse, la aplicación lisa y llana de la obediencia debida puede transformarse en una patente de corso , en un “cheque en blanco” para el agente receptor de la orden: bastará invocar la existencia de una orden, directiva o instrucción de un superior jerárquico, para eximirse de toda responsabilidad y hacer o dejar de hacer lo que él quiera.

La cuestión no es tan lineal, ninguna conducta emanada del Estado o sus agentes puede estar desprovista de la nota de legalidad. El proceder de una administración republicana debe estar siempre sujeto a la normativa jurídica vigente, empezando por la Constitución, y además debe ser motivado; es decir debe expresar cuál es el fundamento para emitir dicha orden o instrucción. Lo dicho tiene un correlato igual o más importante en la conducta, no ya del agente emisor de la orden o instrucción, sino en el receptor, es decir el agente que tiene que llevar adelante la conducta que se le “ordena” realice o deje de realizar. Este agente receptor de la instrucción tiene el deber jurídico de revisar la legalidad y la existencia de fundamento de la orden o instrucción que recibe. No es una cuestión discrecional: “puede” revisar la orden; no: debe revisar la orden antes de llevarla a cabo.