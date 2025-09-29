Premio al Impacto Social: Grupo San Cristóbal distinguió a organizaciones que transforman comunidades
Premio al Impacto Social: Grupo San Cristóbal distinguió a organizaciones que transforman comunidades

Es la primera edición de un reconocimiento nacional al compromiso de triple impacto. Participaron más de 200 postulantes de todo el país.

29 de septiembre 2025 · 13:44hs

Grupo San Cristóbal anunció los resultados de la primera edición de su Premio al Impacto Social, que destina $30 millones a proyectos sociales enfocados en mejorar la vida de comunidades en toda la Argentina. Cada una de las tres iniciativas seleccionadas recibirá $10 millones de pesos, los cuales serán fundamentales para consolidar su desarrollo y asegurar su continuidad.

“Con este premio buscamos acompañar a quienes ya están transformando realidades con impacto social, innovador y escalable. Apostamos a que sus iniciativas se consoliden, se multipliquen y sean ejemplo e inspiración de cómo la articulación entre sociedad civil y sector privado puede generar cambios sostenibles en la Argentina”, expresó Diego Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal.

La convocatoria recibió 205 postulaciones alineadas con uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) vinculados con poner fin a la pobreza (ODS 1), promover la salud y el bienestar (ODS 3), y fomentar la educación de calidad (ODS 4). A su vez, la evaluación se realizó en base a criterios de impacto y magnitud, innovación, sostenibilidad y escalabilidad.

La primera edición del Premio Grupo San Cristóbal al Impacto Social reflejó su impronta federal, siendo la diversidad geográfica un aspecto destacado, con proyectos procedentes de CABA (44%), Buenos Aires (20%), Santa Fe (20%), Córdoba (6%) y Mendoza (4%), entre otras jurisdicciones.

Los ganadores del Premio Grupo San Cristóbal al Impacto Social 2025

Asociación Civil La Poderosa: Integración por la Educación Popular. Con presencia activa en CABA, Córdoba y La Plata, acompaña a familias cooperativistas en la generación de ingresos propios a partir de la producción comunitaria de alimentos, la autogestión y la formación en agroecología. Además, impulsa la calidad nutricional en comedores populares.

Premio Al Impacto Social GSC (1)

Asociación Civil Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Promueve infraestructura comunitaria y brinda capacitación local para garantizar el acceso al agua segura en zonas rurales. Su metodología incorpora diagnóstico participativo, conformación de cuadrillas locales y monitoreo técnico-social, facilitando la replicabilidad del modelo en distintos puntos del país.

Premio Grupo San Cristóbal a Impacto Social

Asociación Civil Monte Adentro. Trabaja en la alfabetización de niñas y niños, el acompañamiento integral a estudiantes secundarios y la creación de espacios deportivos en áreas rurales aisladas. Su labor con docentes locales demuestra mejoras en los niveles de alfabetización, el incremento en la permanencia en escuela secundaria y mayores oportunidades de acceso a estudios superiores o empleo formal.

Premio Al Impacto Social GSC (3)

Organizaciones reconocidas

Por la ODS 1, vinculada al fin de la pobreza, fueron reconocidas la Fundación Forge y la Fundación Pléroma.

Por la ODS 3, vinculada a promover la salud y el bienestar, fueron reconocidas la Fundación León y Haciendo Camino Asociación Civil.

Finalmente, por la ODS 4, vinculada a fomentar la educación de calidad, fueron reconocidas Voy con Vos Asociación Civil por la Educación y Asociación Civil Mocha Celis.

Con esta iniciativa, Grupo San Cristóbal reafirma su compromiso de promover la innovación social y consolidar alianzas entre sector privado y sociedad civil, contribuyendo a soluciones sostenibles que mejoren la vida de miles de familias argentinas.

Premio al Impacto Social impacto Grupo San Cristóbal Triple Impacto

