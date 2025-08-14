La Capital | Novedades | Nobis

Nobis Medical llega a Rosario y pisa fuerte en el interior

La empresa de medicina prepaga desembarca en la ciudad como parte de su plan de expansión, que alcanza a 13 provincias

14 de agosto 2025 · 00:00hs
Las oficinas ya funcionan en Bv. Oroño esq. Urquiza

Las oficinas ya funcionan en Bv. Oroño esq. Urquiza

Con más de 20 años de trayectoria y más de 120 mil afiliados, Nobis se posiciona como una alternativa para tener cobertura integral de salud, con una propuesta que combina una cartilla de jerarquía con atención personalizada (en 4 provincias ya tiene centros de salud propios) y una excelente relación precio-calidad.

La empresa tiene una amplia gama de planes, que están pensados para adaptarse a todos los perfiles (individuales y familiares) y a todas las realidades económicas, buscando convertirse en la mejor alternativa para trabajadores que buscan estar tranquilos a un valor accesible. Además, a través de la Línea Empresas, los empleadores pueden brindar cobertura médica a sus equipos de trabajo a través de convenios con beneficios especiales.

fundar organizo construir salud: una jornada integral sobre seguridad e higiene en la construccion

Fundar organizó "Construir Salud": una jornada integral sobre seguridad e higiene en la construcción

La prepaga se distingue por ofrecer un servicio intuitivo y dinámico, respaldado por una fuerte inversión en autogestión. Otro de sus diferenciales son sus centros médicos propios con atención exclusiva para afiliados: Nobis Center (con atención en 30 especialidades en Córdoba y Salta, además de atención virtual en todo el país) y Nobis Dent (consultorios odontológicos propios en Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Catamarca).

Otro de los aspectos que distingue a Nobis es la fuerte inversión en autogestión. A través de sus herramientas para realizar trámites online, el afiliado puede hacer gestiones desde donde quiera y sin perder su tiempo.

Los detalles de los planes y medios de contacto están en www.nobis.com.ar, y también se pueden hacer consultas presenciales en la nueva sucursal, que funciona en la casona de Oroño al 500.

Nobis medicina prepaga cobertura médica
Ver comentarios

Las más leídas

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Lo último

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Ever Banega: Se ganó más con el corazón que con fútbol

Ever Banega: "Se ganó más con el corazón que con fútbol"

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los derechos legales de Hamás

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los "derechos legales de Hamás"

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

La rápida intervención de la madre y la Policía evitó un posible secuestro. Desde la Cámara de Remises alertan sobre la falta de control en las apps
Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Ovación
Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Newells consiguió un enorme triunfo y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's consiguió un enorme triunfo y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

Policiales
Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás

Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos

Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó
La Ciudad

"Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó"

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste
Policiales

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?
Salud

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme
Policiales

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas
La Ciudad

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una gran barata

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión
Información General

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y alertas
Información General

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y alertas

¿Mafia china?: detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china?: detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 