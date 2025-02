El nuevo Mundo Chevrolet presente en la Costa Argentina

Hoy sumamos una novedad más: la Montana RS, que completa la gama de esta pickup del segmento C que muestra una buena recepción con ventas de 200 unidades promedio por mes desde su lanzamiento”.

077.jpg

En síntesis, la nueva Montana RS se destaca por los siguientes contenidos estéticos: Parrilla frontal High Gloss exclusiva; Logotipo de Chevrolet en negro; Emblema RS en el portón trasero; Llanta de aluminio de 17 pulgadas con acabado mecanizado exclusivo; Asientos en cuero diseño exclusivo RS. Además, Volante, tablero y apoyabrazos con tapizado premium negro con costuras rojas.

El diseño exterior e interior se completa con estos elementos que comparte con otras versiones de la gama: Luces delanteras con proyectores LED; Lona de tela marítima; 6 airbags (frontales, laterales y de cortina); Indicador de punto ciego; Sistema “Follow Me Home”; Encendido automático de luces.

Chevrolet también cuenta con una amplia gama de accesorios para la Montana, tales como faros LED auxiliares, un subwoofer JBL especialmente diseñado para la acústica del habitáculo y mamparas Multi-Board para distribuir objetos en la caja de carga. Para quienes gustan de un toque extra de personalización, para la nueva Montana RS ofrece pedales deportivos de aluminio, umbrales de puertas iluminados, tubos de escape de acero inoxidable y la opción de letras en 3D con diferentes opciones de color (rojo, cromado, negro y cromado oscurecido en alto).

La gama de la nueva Montana en el mercado argentino.

24CHMN45017.jpg

Con esta nueva variante, la gama Chevrolet Montana queda conformada por estas versiones: Montana 1.2T LT MT ($27,633,900); 1.2T LTZ AT ($29.529.900); 1.2T RS AT ($30.344.900) y 1.2T Premier AT ($33,884,900).

Calidad, innovación y tecnología

Con la temporada de verano ya a pleno, Chevrolet exhibe en su tradicional stand en pleno centro comercial de Cariló (Avellano 255 entre Benteveo y Boyero), su completa gama de pickups, encabezada por la imponente y legendaria full-size Silverado en su exclusiva versión tope de gama High Country; siguiendo con la nueva S10 High Country, y culminando con la presentación de la flamante nueva Montana RS, que presenta novedades de diseño y equipamiento.

Con el afán de mostrar su liderazgo tecnológico en la transición hacia la utilización de vehículos con cero emisiones, en el espacio Chevrolet de Cariló está presente también la Blazer EV, un SUV 100% eléctrico que la marca está trayendo a la región y pronto estará en el país.

“Con la reciente llegada de la legendaria Silverado y la renovada S10, y la Montana, que hoy estamos presentando en su versión deportiva RS, tenemos uno de los portafolios más completos de pickups, todas con motores eficientes, con alto nivel de tecnología y confort, además de la conectividad sin igual que ofrece OnStar”, remarcó Patricio Verdura, Gerente de Marketing de Chevrolet Argentina.

DSC05864.jpg

“En el segmento de SUVs también estamos renovando uno de los modelos más confortables y robustos del mercado: el anticipo de nueva Trailblazer, trae una estética renovada y el mejor equipamiento de confort y seguridad, además de la nueva configuración mecánica acoplada a la nueva transmisión de 8 velocidades que brinda una experiencia de manejo más placentera”, finalizó Verdura.

Trailblazer

El nuevo Chevrolet Trailblazer se distingue en su segmento por su renovada mecánica, que incluye la nueva generación del motor turbodiésel Duramax 2.8 L de 16 válvulas, que entrega ahora una potencia de 207 CV a 3200 rpm y un par de 510 Nm a solo 2000 rpm.

El motor Duramax se combina ahora con la nueva transmisión automática de 8 velocidades, que también equipa a la Colorado estadounidense, pero con calibración específica para nuestro mercado.

25CH3TB45000_v7.jpg

La aceleración de 0 a 100 km/h se realiza ahora en 9,5 s (un segundo menos que el modelo anterior), mientras que el consumo de gasoil es de 9,2 km/L en ciudad y 11,2 km/L en carretera, lo que resulta hasta un 12% más eficiente que antes.

Además, incorpora un completo conjunto de asistencias a la conducción (ADAS): Alerta de punto ciego; Alerta de tráfico cruzado trasero; Frenado automático con detección de peatones; Alertas de colisión frontal y cambio de carril, y Luz alta con ajuste automático.

25CH3TB45001_v3.jpg

Silverado

La Silverado es el modelo de Chevrolet más vendido en el mundo y llega a la Argentina en su generación más evolucionada de su historia y que fue actualizada recientemente en Estados Unidos.

DSC06621-2.jpg

La nueva Chevrolet Silverado está disponible en dos versiones: la Z71 Trail Boss, pensada para los amantes de la conducción todoterreno, y la High Country, que eleva el confort y la sofisticación a su máximo nivel.

Entre las principales novedades de la Silverado se encuentra su avanzado motor naftero V8 5.3 L, que posee un sistema de gestión de activación y desactivación de la cantidad de cilindros en funcionamiento.

Este motor EcoTec3 V8 con inyección directa y apertura de válvulas variable (VVT) entrega una potencia máxima de 360 CV a 5600 rpm y un par de 519 (Nm a 4100 rpm.

DSC08981-Mejorado-NR.jpg

Otra actualización global realizada recientemente a la Silverado es la combinación del motor V8 de 5.3 litros con una moderna transmisión automática de 10 velocidades, que cuenta con programación y relaciones de transmisión exclusivas para esta pickup de Chevrolet.

La tracción, que se basa en la caja de transferencia Autotrac, es inteligente y puede distribuir la fuerza de 519 Nm entre las cuatro ruedas en función del tipo de terreno y del estado de la carga.

El conjunto cuenta además con reductora para 4x4 extremo, diferencial autoblocante y control electrónico de inclinación. El conductor también puede configurar fácilmente el mapa de calibración del vehículo para diferentes situaciones: Off-Road, Normal y Sport.

La nueva Silverado es una de las pickups con la mayor caja de carga de su categoría (1781 litros), ofrece mayor capacidad de remolque (4,1 toneladas) y es el primer modelo de la marca en Argentina equipada con la central multimedia Google Built-in, lo que posiciona a la Silverado en un nivel superior de conectividad.

El modelo llega a la Argentina en dos versiones: Z71 Trail Boss y en la versión tope de gama High Country, que cuenta con un acabado premium y una amplia lista de elementos de confort y seguridad de alto nivel, como aviso de colisión o alerta de peatón con frenado autónomo de emergencia, incluso marcha atrás, y accionamiento eléctrico del portón trasero mediante mando a distancia.