Alto Traful: Hotel Boutique en la Patagonia

En pleno corazón de la Ruta de los 7 Lagos, se encuentra Hotel Alto Traful, un refugio boutique que combina la serenidad de la naturaleza con el confort de la hospitalidad patagónica. Situado en Villa Traful, a solo 90 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Bariloche, es un destino privilegiado para quienes buscan escapadas rodeadas de montañas, lagos y bosques nativos.

La primavera en esta región se viste de colores vibrantes, donde el amarillo de las retamas cubre laderas y senderos, creando un espectáculo natural único en la cordillera neuquina. Es la estación ideal para disfrutar del aire puro y de caminatas por paisajes que parecen pintados.

La zona ofrece alternativas para todos los gustos: trekking entre montañas, recorridos hacia cascadas cristalinas y cabalgatas con vistas panorámicas que invitan a conectarse con la esencia de la Patagonia.

Más allá de las actividades al aire libre, Hotel Alto Traful propone algo más profundo: un espacio de calma para desconectar de la rutina. Cada detalle de su diseño está pensado para que el huésped se entregue al descanso y al disfrute de lo simple.

La propuesta es clara: descubrir este rincón único de la cordillera neuquina. Alto Traful abre sus puertas a viajeros que buscan combinar naturaleza, bienestar y experiencias auténticas en uno de los destinos más encantadores de la Patagonia.

